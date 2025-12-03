Aculiecinieki ziņo, ka Ikšķilē pie pārbrauktuves notriekts velosipēdists – jārēķinās ar lēnāku satiksmi
foto: Aculiecinieka foto
Ikšķilē notriekts riteņbraucējs.
Trešdienas vakarā Ikšķiles centrā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā cietis velosipēdists, liecina aculiecinieku ieraksti sociālajos tīklos.

Negadījums noticis posmā starp dzelzceļa pārbrauktuvi un veikalu "Dainas", kur vieglā automašīna notriekusi velosipēdistu. Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti, tostarp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi, kuri sniedz palīdzību cietušajam.

Satiksmes negadījuma dēļ pilsētas centrā ir apgrūtināta satiksme. Aculiecinieki ziņo, ka sastrēgums veidojas arī virzienā uz Tīnūžiem, taču transportlīdzekļu kustība periodiski tiek atjaunota.

