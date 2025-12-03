Tiesa būtiski samazina sodu bijušajai policistei, kura piesedza vīra uzbrukumu puisim ar Ukrainas karogu
Kurzemes apgabaltiesa bijušajai policistei Anastasijai Lazarevai (iepriekš Cvirko) par bezdarbību saistībā ar uzbrukumu jaunietim, kurš ap pleciem bija aplicis Ukrainas karogu, samazināja piespriesto naudas sodu no 9300 līdz 2960 eiro.
Spriedums vēl nav stājies spēkā un to varēs pārsūdzēt Augstākajā tiesā.
Uzbrukumu 2022. gada 20. maijā veica viņas dzīvesbiedrs, 1984. gadā dzimušais Valērijs Lazarevs, kurš nu jau par šo noziegumu ir nonācis ieslodzījuma vietā.
Lazareva tika sodīta par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Viņa kā valsts amatpersona ar šo rīcību diskreditēja policiju kā valsts pārvaldes institūciju, grāva tās reputāciju un apdraudēja kriminālprocesa atklāšanu un izmeklēšanu, uzskata prokuratūra.
Rīgas rajona tiesas tiesnese Ingrīda Bite norāda, ka tiesa konstatēja, ka Lazarevas rīcības dēļ tika ietekmēts Valsts policijas darbs, kurai ir jāatklāj un jānovērš noziedzīgs nodarījums. Turklāt apsūdzētās rīcības rezultātā tika traucēta un apdraudēta cita kriminālprocesa izmeklēšana, atklāšana un novešana līdz taisnīgam krimināltiesisko attiecību noregulējumam, tajā skaitā tika nodarīts tiesību aizskārums cietušajam, 2003. gadā dzimušajam Vladislavam Senevičam.
Prokuratūrā norāda, ka ir pierādīts tiešs cēloniskais sakars starp apsūdzētajai Lazarevai inkriminēto valsts amatpersonas bezdarbību un būtiska kaitējuma radīšanu.
Apsūdzības uzturētāja prasību piemērot Lazarevai probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem tiesa noraidīja, jo šādai prasībai tiesas ieskatā nebija likumīga pamata.
Reizē ar galīgo nolēmumu tiesa pieņēma blakus lēmumu pret Lazarevu par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu.
Lazareva apsūdzēta pēc Krimināllikuma 319. panta pirmās daļas, proti, par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Sieviete 2022. gada 14. jūlijā tika atvaļināta no dienesta Iekšlietu ministrijas iestādēs. Viņa šo lēmumu apstrīdēja tiesā, bet tiesa pieteikumu noraidīja. Lazareva tiesas lēmumu pārsūdzēja apgabaltiesā, bet arī otrās instances tiesa prasību noraidīja. Lazareva apgabaltiesas spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā (AT), bet AT atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko lēmums par viņas atvaļināšanu no dienesta ir stājies spēkā.
Iepriekš stājies spēkā spriedums lietā pret Lazarevu, ar kuru viņam par minēto uzbrukumu piespriests divu gadu cietumsods.
Jau vēstīts, ka uzbrukums notika 2022. gada 20. maijā. Šajā dienā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma". Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, automašīnas "BMW" vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003. gadā dzimušam jaunietim.
Pēc notikušā "BMW" aizbrauca no notikuma vietas, bet tika noskaidrots, ka uzbrucējs ir 1984. gadā dzimušais Lazarevs, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā.
Automašīnu policija pēc tam atrada kādas privātmājas pagalmā, turklāt tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai vainīgais slēptu savu atrašanās vietu. Pats uzbrucējs bija paslēpies savā dzīvesvietā bēniņos aiz skursteņa. Blakus Lazarevam uzbrukuma brīdī automašīnā atradās Lazareva.