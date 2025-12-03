Rīt veiks ikgadējo Rīgas siltumtīklu siltumnesēja iekrāsošanu
Sākot ar 4. decembri, AS "Rīgas siltums" veiks ikgadējo Rīgas siltumtīklos esošā siltumnesēja iekrāsošanu ar veselībai un videi nekaitīgu krāsvielu, lai kontrolētu siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu blīvumu.
Pievienotā krāsviela ir izšķīdināta tehniskajā ūdenī un cirkulē tikai AS "Rīgas siltums" siltumtīklos. Krāsvielas pievienošana siltumnesējam neietekmē siltumenerģijas padevi Rīgā un nav kaitīga veselībai. Pateicoties iekrāsotajam ūdenim, iespējams operatīvi konstatēt un novērst bojājumus siltumtīklos.
Siltumnesējs cirkulē siltumtīklos un tas ir tehniskais ūdens, ko izmanto, lai pārvadītu siltumu centralizētajā siltumapgādes sistēmā no ražošanas avota līdz ēkas kopīgajam siltummezglam. No siltummezgla siltumenerģiju pārņem ēkas iekšējais siltumapgādes tīkls, kas tālāk nodrošina ēku apsildi un karstā ūdens sagatavošanu. Siltumnesēja ceļš parasti neietver tiešu piegādi gala lietotājam, jo siltummezgls ir robeža starp centralizēto un ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu.
Gadījumā, ja karstā ūdens apgādes sistēmā parādās iekrāsots ūdens (zaļgana, fluorescējoša nokrāsa) vai tiek novērotas noplūdes no siltumtīkliem, iedzīvotāji aicināti paziņot par to pa Klientu bezmaksas diennakts tālruni 80 0000 90.
Par AS "Rīgas siltums"
AS "Rīgas siltums" ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs, kā arī vienīgais siltumapgādes sistēmas operators Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Uzņēmums nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī siltumtīklu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju apkalpošanu.
AS "Rīgas siltums" misija ir pilnveidot un attīstīt pilsētas centralizētās enerģijas potenciālu un ienest to ikviena cilvēka un uzņēmuma ikdienā.
77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir aptuveni 845 kilometri, no kuriem 85% atrodas AS "Rīgas siltums" īpašumā.