Dailes teātrī notiks Ziemassvētku koncerts “Pēkšņi gaismā”
Svētku laikam tuvojoties, Dailes teātris gatavo īpašu Ziemassvētku koncertu “Pēkšņi gaismā”.
Dailes 10. studijas jaunie aktieri kopā ar grupu “Sudden Lights” koncertā stāstīs, ko viņiem nozīmē Ziemassvētki un kā mums visiem tikt pie neatkārtojamās, baltās un siltās svētku sajūtas.
No tautasdziesmām līdz mūsdienu latviešu mūzikai – jaunības enerģijas pilnajā un svētku noskaņās dzirkstošajā koncertā tiks aplūkotas gan tradīcijas, gan pašu piedzīvotie un sajustie svētki.
Režisors Jānis Znotiņš: “Kas katram no mums ir Ziemassvētki? Tie ir atmiņu un ģimenes tradīciju svētki, mūzika, kas skan mājās un palīdz sajust tuvošanos brīnumu laikam. Tas ir brīdis, kad vēlamies apstāties savā ikdienas steigā un būt kopā ar sev tuviem cilvēkiem.
Šis koncerts būs iespēja apstāties un kopā ar Dailes teātra 10. studijas jaunajiem aktieriem un grupu “Sudden Lights” atcerēties svarīgos Ziemassvētku mirkļus, kas palikuši sirdīs, un gūt arī jaunu iedvesmu un svētku sajūtu.”
Koncerta “Pēkšņi gaismā” pirmizrāde 19. decembrī.
Lomās: Dailes teātra 10. studija, grupa “Sudden Lights”.
Radošā komanda: režisors – Jānis Znotiņš; dramaturģe – Ance Muižniece; scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Pamela Butāne; muzikālais vadītājs – Juris Vaivods; horeogrāfe – Liene Grava; gaismu māksliniece – Jūlija Bondarenko.