Rīgas mērs sveic pasaules čempiones pludmales volejbolā; rosina nosaukt viņu vārdā pilsētas pļavu Lucavsalā
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs trešdien, 3. decembrī, Rātsnamā svinīgi sveica pludmales volejbolisti Tīnu Graudiņu, kura nesen izcīnījusi pasaules čempiones titulu. Mērs sportistei pasniedza simbolisku dāvanu – Lucavsalas pļavas kartes attēlu –, ko viņš rosina nākotnē nosaukt par godu pludmales volejbolistēm.
Graudiņa un Samoilova šoruden Austrālijas pilsētā Adelaidē notiekošajā Pasaules čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja zelta medaļas. Par godu šim notikumam Rīgas mērs Kleinbergs nolēmis rosināt volejbolistu vārdā nosaukt pilsētas pļavu Lucavsalā, kas atrodas netālu no pludmales volejbola laukumiem. Nosaukuma piešķiršanu konceptuāli ir atbalstījis Latvijas Dabas fonds, bet par to vēl būs jālemj Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisijā un galīgais lēmums jāpieņem domes sēdē.
“Latvija un visa Rīga lepojas ar mūsu zelta meitenēm, tāpēc man bija patiess gods domē apsveikt Tīnu Graudiņu par izcilo panākumu pasaules čempionātā. Rīgā mums ir svarīgi, lai jaunieši ir aktīvi un sporto, tāpēc rosināšu Lucavsalas dabīgo pļavu nosaukt Tīnas un Anastasijas vārdā. Tas būs gan skaists cieņas apliecinājums, gan iedvesma citiem jauniešiem, kuri tieši Lucavsalā var atrast savu vietu sportam un kustībai,” uzsver Kleinbergs.
Rīgas dome sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un aktīvajiem iedzīvotājiem - apkaimju biedrībām un savvaļas sēklu vācējiem - jau piekto gadu kopīgi veido pilsētas pļavas – Latvijas savvaļas augu oāzes dabas daudzveidības saglabāšanai, kas vasarās krāšņi uzzied un priecē gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus. Rīgas pilsētas pļavu tīklā jau ir vairāk nekā 40 teritorijas ar kopējo platību aptuveni 16 hektāri.
Pilsētas pļavu projekts tika sākts 2021. gadā projekta “urbanLIFEcircles” gaitā ar mērķi saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru pilsētās, palielināt bioloģisko daudzveidību, atjaunot un uzlabot ekosistēmu savienojamību un veselību, kā arī sniegt iedzīvotājiem jaunas atpūtas zonas.
Projektu “urbanLIFEcircles” īsteno Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, Tartu pilsētas pašvaldību un Orhūsas pilsētas pašvaldību, kā arī vairākiem partneriem no Igaunijas. Projektu finansē ES LIFE programma, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Sabiedrības integrācijas fonds, un tas norisināsies līdz 2027. gadam ar minimālo sasniedzamo mērķi – 45 pilsētas pļavu teritorijas ar kopējo platību 15ha. Šogad pilsētas pļavu kopējais skaits ir 44 teritorijas, ar kopējo platību 16 ha.
