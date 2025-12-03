Valsts meži, sējot un stādot, šogad atjaunoti vairāk nekā 14,7 tūkstošu hektāru platībā
Līdz ar ziemas tuvošanos, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) teju noslēgusi šī gada meža atjaunošanas sezonu. Stādot un sējot, valsts meži šī gada laikā kopumā atjaunoti 14, 78 tūkstošos hektāru, iestādot gandrīz 30 miljonus jaunu meža kociņu stādu.
Meža atjaunošana šogad tika uzsākta marta vidū ar mašinizēto priežu sēklu sēšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā, konkrētajām mežaudzēm piemērotos meža augšanas apstākļu tipos. Ierasti vislielākā meža platība atjaunota, stādot ar rokas instrumentiem – šādā veidā atjaunoti 13 349 hektāra meža. Pārējais apjoms atjaunots mašinizēti: sējot 448 hektāros un mašinizēti stādot – 979 hektāros.
Kopā valsts mežos šogad iestādīti gandrīz 30 miljoni dažādu sugu selekcionētu meža koku stādu. Visvairāk iestādīta priede – 17 miljoni stādu, kam seko egle ar 8,6 miljoniem stādu, trešajā vietā pēc daudzuma ir bērzs ar 3,3 miljoniem stādu. Tāpat stādīts arī melnalksnis – 700 tūkstošu stādu apjomā. LVM Zemgales, Dienvidlatgales un Dienvidkurzemes reģionos tika iestādīti arī 30 tūkstoši ozola stādi.
Šogad vislielākās meža atjaunošanas platības bijušas LVM Dienvidkurzemes reģionā – 3,1 tūkstošos hektāru – un Ziemeļkurzemes reģionā – 2,4 tūkstošos hektāros.
Šīs vasaras lietainie laikapstākļi meža atjaunošanas gaitu būtiski neietekmēja. Skaidro LVM mežkopības darbu eksperts Juris Katrevičs:
“Šī gada laikapstākļi bija īpaši piemēroti sekmīgai meža atjaunošanai. Pārlieku lielā mitruma dēļ darbi nebija ne jāaptur, ne jāpārplāno. Tiesa gan, slapjais laiks negatīvi ietekmēja augsnes sagatavošanas darbus nākamajai – 2026. gada meža atjaunošanas sezonai. Esot mežā un vērtējot tekošā gada pieaugumus, ir patīkami redzēt, cik labi tie veidojušies. Izteikti labs gads ir bijis egļu audzēm, kur pieaugums ne tikai atsevišķām eglēm, bet dažviet pat visai audzei sasniedz vairāk nekā vienu metru gada laikā.”
Papildus meža atjaunošanas darbiem LVM veic arī iepriekš atjaunoto platību papildināšanu tajās vietās, kur iestādītie koki nav ieaugušies vai kur jaunajiem kociņiem nodarīti tik lieli briežu dzimtas dzīvnieku postījumi, ka tie zaudējuši augtspēju. Kopumā 2025. gadā atjaunoto platību papildināšana veikta 2 450 hektāros, kas ir līdzvērtīgs 2024. gada apjomam. Lielākais papildināšanas darbu apjoms 2025. gadā veikts LVM Ziemeļkurzemes reģionā, kur jau vairākus gadus konstatēti lielākie briežu dzimtas dzīvnieku postījumi jaunaudzēs.