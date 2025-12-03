Saeima sāk skatīt nākamā gada budžetu
Saeimas deputāti šodien galīgajā lasījumā sāk skatīt nākama gada budžetu un to pavadošos likumprojektus.
Iepriekš "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics teica, ka arī šogad parlamentārieši nākamā gada budžetu naktīs neskatīs.
Jurēvics uzsvēra, ka budžeta izskatīšana naktī parlamentā nenotiks, lai sabiedrība, nevalstiskās organizācijas un mediji varētu sekot līdzi procesam. Plānots, ka budžeta izskatīšana otrajā lasījumā sāksies trešdien, 3. decembrī, plkst. 9. Darbs turpināsies līdz attiecīgās dienas plkst. 21, un, ja būs nepieciešams papildu laiks, tas tiks turpināts arī ceturtdien, sākot no plkst. 9.
Viņš atgādināja, ka jau pirms mēneša informējis frakciju padomi, prezidiju un budžeta komisijas locekļus par ieceri, līdzīgi kā pagājušajā gadā, iesniegt priekšlikumu par debašu laika strukturēšanu. Tas paredzētu noteikt "3+1" minūti pie katra priekšlikuma, lai procesu padarītu sakārtotāku. Ieraksti par priekšlikumiem deputāti var debatēt piecas minūtes pirmajā reizē, bet divas minūtes otrajā reizē.
Jurēvics akcentēja, ka prognozēt budžeta izskatīšanas ilgumu Saeimā ir sarežģīti, jo priekšlikumu ir daudz - gan saturiski nozīmīgi, gan populistiski, gan arī tādi, par kuriem ir vērts diskutēt. Koalīcijas deputāti esot gatavi strādāt, lai budžets tiktu pieņemts. Viņš uzskata, ka vismaz divas dienas būs nepieciešamas budžeta izskatīšanai, iespējams, arī piektdiena.
Tāpat valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē koalīcijas partneri apstiprinājuši savu atbalstu nākama gada budžeta pieņemšanai.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija iepriekš galīgajam lasījumam Saeimā atbalstīja likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam, noslēdzot darbu pie nākamā gada budžeta.
Iepriekš komisijā uz gala lasījumu tika izskatīti 235 priekšlikumi nākamā gada budžeta projektam, atbalstot vien dažus opozīcijas iesniegtos priekšlikumus.
Saeima pirms divām nedēļām vēstīja, ka 2026. gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam kopumā iesniegti vairāk nekā 240 priekšlikumi, savukārt likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu, iesniegti vairāk nekā 210 priekšlikumi.
Savukārt finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) iepriekš klāstīja, ka kopumā nākamā gada budžetam un to pavadošo likumprojektu paketei saņemti 585 priekšlikumi, tostarp 481 priekšlikums saņemts Saeimā, 89 priekšlikumus iesniegušas ministrijas, kā arī iesniegti 15 Ministru kabineta alternatīvie priekšlikumi.
Saeimas komisijā tika atbalstīts Nacionālās apvienības priekšlikums palielināt finansējumu Jaunsardzes centram, piešķirot dotāciju Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai darbam ar latviešu karavīriem - veterāniem un militārās vēstures piemiņas pasākumu nodrošināšanai.
Tāpat komisijas atbalstu guva frakcijas "Stabilitātei" priekšlikums piešķirt līdzekļus Bērnu slimnīcas fondam atbalsta sniegšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST), nodrošinot "ABA" terapiju, logopēda un ergoterapeita nodarbības bērniem.
Komisijā atbalstīts arī opozīcijas deputātes Ilzes Indriksones (NA) priekšlikums piešķirt finansējumu "Līvu (lībiešu) savienībai "Līvõd īt"" Lībiešu tautas nama pastāvīgas pieejamības nodrošināšanai apmeklētājiem un informēšanai par lībiešu kultūrtelpas vēsturi un mūsdienām tūrisma sezonā no maija vidus līdz oktobrim.
Saeimas komisijā atbalstu guva "Jaunās vienotības" deputātu priekšlikums likumprojektam par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam piešķirt 150 000 eiro Sabiedrības līdzdalības fondam, lai nodrošinātu digitālās demokrātijas platformas "Manabalss.lv" darbību.
Priekšlikumā uzsvērts, ka platforma gandrīz 15 gadus ir bijusi būtisks rīks iedzīvotāju līdzdalībai politikas veidošanā, tajā virzītas vairāk nekā 140 iniciatīvas, no kurām 83 iekļautas normatīvajos aktos, tostarp veiktas konstitucionālas izmaiņas. JV deputātu skatījumā, pastāvīgs finansēšanas mehānisms ir nepieciešams, lai stiprinātu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.
Starp opozīcijas priekšlikumiem atrodami dažādi aicinājumi. Piemēram, Saeimas deputāte Viktorija Pleškāne bija sagatavojusi priekšlikumu atvēlēt līdzekļus studējošo atbalstam Latgalē. Vairāki opozīcijas deputāti rosinājuši palielināt atbalstu ģimenēm, piemēram, palielināt bērna piedzimšanas pabalstu. Tāpat opozīcijas deputāti bija aicinājuši piešķirt papildu līdzekļus veselības aprūpei.
Opozīcijas deputāti rosinājuši piešķirt līdzekļus vairāku novadu kultūras namu restaurācijai, uzturēšanai, kā arī piešķirt dotācijas pašvaldībām vairāku mērķu īstenošanai, piemēram, Krāslavas slimnīcas funkciju nodrošināšanai.
Iepriekš Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītāja Anda Čakša (JV) paziņojusi, ka par atbalstu priekšlikumiem nākamā gada budžetam varētu lemt tad, ja tiek arī norādīts tas, no kurienes iecerei rast finansējumu.
Virkni priekšlikumu iesnieguši arī opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti. Līdzekļu taupīšanas nolūkos AS piedāvā likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju, Sabiedrības integrācijas fonda administrāciju un valsts kapitālsabiedrību padomes.
Politiskā spēka vērtējumā priekšlikumi valsts budžeta likumos ļaus samazināt valsts parādu par gandrīz 200 miljoniem eiro un nākamajā gadā pārsniegt 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) aizsardzības izdevumiem. AS atzīmē, ka frakcijas deputāti budžeta likumā nav iesnieguši priekšlikumus, kas palielinātu izdevumus.
Deputāti rosina samazināt budžeta tēriņus, ierobežojot gan iepirkumu apjomus, gan amata vietu skaitu ministriju centrālajos aparātos, kā arī atceļot prēmijas un naudas balvas. Priekšlikumi paredz arī samazināt parlamentāro sekretāru atalgojumu, partiju finansējumu un atteikties no ministru reprezentācijas izdevumiem.
Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 16,1 miljarda eiro apmērā, savukārt izdevumi - 17,9 miljardi eiro. Šā gada ekonomikas izaugsme tiek prognozēta 1,1% apmērā, savukārt nākamā gada budžetā izaugsme plānota 2,1% apmērā, bet turpmākajos gados - līdz 2,2%.
Vērtējot ministriju priekšlikumus budžetam, valdība noteica, ka mērķdotācijās pašvaldībām nākamgad būs 674,543 miljoni eiro iepriekš pirmajā lasījumā paredzēto 676,286 miljonu eiro vietā.
Starp pirmo un otro lasījumu Saeimā valdība ir atbalstījusi papildu resursu piešķiršanu 22,3 miljonu eiro apmērā 2026. gada valsts budžetam. Līdzekļi papildu resursiem tiek rasti, samazinot valsts parāda vadības izdevumus desmit miljonu eiro apmērā, kā arī papildu līdzekļi valsts budžetā tika rasti no AS "Latvijas valsts meži", pārskatot dividendēs plānotos ieņēmumus 12,3 miljonu eiro apmērā.
Nozīmīgākais papildu finansējums paredzēts projekta "Rail Baltica" pārprojektēšanai - astoņi miljoni eiro, savukārt 1,4 miljoni eiro paredzēti "Rail Baltica" projekta Latvijā ieviešanas izvērtējuma veikšanai.
Lauku ģimenes ārstu atbalstam plānoti 4,8 miljoni eiro. Vēl 1,8 miljoni eiro novirzīti atbalstam vardarbībā cietušajiem, bet sakrālā mantojuma saglabāšanai novirzīts viens miljons eiro.
Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursu īstenošanai papildus paredzēti 402 908 eiro. Papildu līdzekļus valdība atbalstīja arī Izglītības un zinātnes ministrijai pedagogu atbalstam, kā arī Veselības ministrijai Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta izveidei Indras pagastā - 349 536 eiro.