ZZS jau sākusi mobilizēt vēlētājus, e-pastā izsūtot aptauju par sensitīvām tēmām
Zaļo un zemnieku savienība jau faktiski sākusi priekšvēlēšanu kampaņu pirms nākamgad gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Par to liecina e-pasts, ko daudzi portāla “inbox.lv” lietotāji saņēma partijas priekšsēdētājas vārdā. Tajā adresāti tiek aicināti piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par Stambulas konvenciju, Eiropas Komisijas migrācijas paktu un reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem Latvijā, vēsta 360TV Ziņas.
Politoloģe Lelde Metla-Rozentāle skaidro, ka šāds e-pasta izsūtījums ir tipisks priekšvēlēšanu kampaņas elements. Pēc viņas teiktā, izvēlētie jautājumi ir tradicionāli sensitīvas tēmas, kuras politiskās partijas bieži izmanto, lai mobilizētu savus atbalstītājus un skaidri iezīmētu ideoloģisko sadalījumu. Viņa norāda, ka Stambulas konvencija un migrācijas jautājumi joprojām ir spilgti piemēri šādām “jūtīgajām tēmām”.
Tāpat politoloģe pieļauj, ka aptaujas rezultāti vēlāk varētu tikt izmantoti sarunās ar koalīcijas partneriem, argumentējot partijas pozīciju ar sabiedrības it kā paustajām vēlmēm. Vienlaikus viņa uzsver, ka šādas aptaujas nav reprezentatīvas, jo tās sasniedz tikai noteiktu e-pastu saņēmēju loku un jautājumi ir ar skaidru ideoloģisku ievirzi.
Turklāt jau izskanējis, ka pēc valsts budžeta pieņemšanas koalīcijas partneri plāno pārrunāt turpmāko sadarbību. Eksperti atgādina, ka tieši aptaujā izceltie jautājumi līdz šim raisījuši vislielākās domstarpības koalīcijā, tādēļ tie varētu kļūt par būtisku pārbaudījumu valdības stabilitātei.