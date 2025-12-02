Noskaidrojamā persona (foto: Valsts policija)
112
Šodien 19:16
Valsts policija lūdz palīdzēt šīs personas identitātes noskaidrošanā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas skaidro attēlos redzamās personas identitāti.
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu personas identitātes vai atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 112 vai 67070843.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.