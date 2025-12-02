Aizdomās par sevišķi smagu noziegumu policija meklē Vladimiru Stovbuņenko
foto: Valsts policija
Valsts policija meklē attēlā redzamo vīrieti.
Aizdomās par sevišķi smagu noziegumu policija meklē Vladimiru Stovbuņenko

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu Valsts policija meklē 1976. gadā dzimušo Vladimiru Stovbuņenko.

"Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt viņa atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 112, 67075324 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī. Aicinām iedzīvotājus pašiem nemēģināt aizturēt attēlā redzamo vīrieti," pauž policija.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina likumā noteiktajā kārtībā netiek pierādīta.

