Policija lūdz atsaukties aculieciniekus.
112
Šodien 16:03
Meklē aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Rīgā, Hanzas ielā
Šā gada 24. novembrī ap pulksten 17.40 Rīgā, Hanzas un Ausekļa ielu krustojumā pagaidām nenoskaidrots autovadītājs ar sarkanu automašīnu "Smart" uz gājēju pārejas uzbrauca gājējam, un pēc notikušā ceļu satiksmes negadījuma atstāja notikuma vietu, neziņojot par notikušo likumā noteiktā kārtībā.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67219803, 22480878 vai 112.