Balvu novada skolās no 2026. gada mainās ēdināšanas kārtība. Kam tagad būs brīvpusdienas, kam jāpiemaksā?
Balvu novadā no 2026. gada stāsies spēkā jauna skolēnu ēdināšanas līdzfinansēšanas kārtība. Tā skaidri nosaka, kam būs brīvpusdienas un kam turpmāk būs jāpiemaksā, lai pašvaldība varētu saglabāt atbalstu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams.
Balvu novada dome 2025. gada 27. novembrī pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus Nr. 15/2025 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas līdzfinansēšanu un atvieglojumiem Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Tie stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī un paredz pārskatītu, ilgtspējīgu pieeju pusdienu apmaksai, saglabājot būtisku pašvaldības atbalstu ģimenēm.
Kāpēc šādas pārmaiņas bija nepieciešamas?
Gadu garumā pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas teju visiem skolēniem. Taču, pieaugot izdevumiem un slodzei uz pašvaldības autonomajām funkcijām, kļuva skaidrs, ka tik plašu atbalstu ilgtermiņā uzturēt vairs nav iespējams.
Situāciju pastiprināja arī 2024. gada smagā finanšu krīze, kad iepriekšējā sasaukuma lēmumu un nepietiekami izvērtētu iniciatīvu dēļ pašvaldībai pamatfunkciju nodrošināšanai trūka apmēram 4,8 miljoni eiro. Tas noveda pie ārkārtas risinājuma — četrdienu darba nedēļas ieviešanas. Šī pieredze parādīja, ka lēmumi jāpieņem atbildīgi un ar skatu uz nākotni, lai novads neiekristu līdzīgās situācijās atkārtoti.
Līdz šim mācību gada laikā no vecākiem faktiski netika iekasēta maksa par pusdienām. Ja šāda pieeja turpinātos, nebūtu iespējams saglabāt citas nozīmīgas brīvprātīgās iniciatīvas. Jaunie noteikumi ļauj saglabāt atbalstu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams, vienlaikus aizsargājot pašvaldības finanšu stabilitāti.
Domes priekšsēdētājs: līdzatbildībai jābūt abpusējai
Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks uzsver, ka jaunie noteikumi balstīti gan uz budžeta izdevumu optimizācijas plānu, kas pieņemts iepriekšējā sasaukumā, gan Finanšu ministrijas prasībām pārskatīt brīvprātīgās iniciatīvas.
“Visi mēs vēlamies būt labi, taču līdzdalībai no vecāku puses arī jābūt. Primāri četrām iedzīvotāju grupām pašvaldība turpinās pilnībā segt ēdināšanas izmaksas – tas attiecas aptuveni uz 40% ģimeņu, kuru bērni saņems brīvpusdienas. Vecākiem, kuri ir spējīgi un neatbilst kritērijiem, jāuzņemas līdzatbildība par bērnu ēdināšanas izmaksām. Esam izvērtējuši arī kaimiņu novadu pieredzi – Ludzas, Alūksnes un Gulbenes novados līdzīgi maksājumi ieviesti jau pirms diviem gadiem,” norāda J. Trupovnieks.
Kam brīvpusdienas saglabās 100% apmērā?
Pašvaldība turpinās pilnībā segt ēdināšanas izdevumus šādām izglītojamo grupām:
1) Visi 1.–4. klases skolēni.
2) 5.–12. klašu un profesionālās izglītības 1.–4. kursa audzēkņi, ja viņi atbilst kādai no šīm kategorijām:
-
ģimenei ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
-
ģimene ir daudzbērnu ģimene;
-
bērns ir bērns ar invaliditāti, vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam ar I vai II grupas invaliditāti;
-
audzēknis ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi bāriņtiesa.
Kāda maksa gaidāma pārējiem?
No 2026. gada 1. janvāra, ja izglītojamais neietilpst atbalsta kategorijās, noteikts šāds vecāku līdzfinansējums:
-
1,00 € dienā – pirmsskolas obligātās izglītības programmu bērniem;
-
1,50 € dienā – 5.–12. klašu skolēniem;
-
1,50 € dienā – profesionālās izglītības 1.–4. kursa audzēkņiem.
Šie maksājumi ir būtiski zemāki par ēdināšanas faktisko pašizmaksu, jo pašvaldība turpinās segt daļu izdevumu. Paredzēts, ka no līdzfinansējuma mācību gada laikā pašvaldība iegūs aptuveni 137 000 eiro.
Šis risinājums ļaus saglabāt sociālo atbalstu tām ģimenēm, kurām tas tiešām nepieciešams, un vienlaikus stiprinās pašvaldības finansiālo stabilitāti ilgtermiņā.