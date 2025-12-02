Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Jūrmalā, Mellužu prospektā.
112
Šodien 15:16
Valsts policija meklē aculieciniekus letālam negadījumam Jūrmalā
Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus traģiskam ceļu satiksmes negadījumam Jūrmalā, kurā pēc sadursmes ar BMW X6 mirusi gājēja.
Vakar, 1. decembrī, ap pulksten 07.00 Jūrmalā, Mellužu prospektā, pretī adresei Nr. 17 automašīnas “BMW X6” vadītājs uzbrauca gājējai, kura šķērsoja ielu tam neparedzētā vietā.
Gājēja ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē un šodien, 2 decembrī, sieviete no gūtajām traumām mira. Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu un izmeklē negadījuma apstākļus.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67086682, 28633190 vai 11