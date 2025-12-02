Uz Latvijas robežas izgāžas mēģinājums slepus uz Krieviju nogādāt vērienīgu ložu kravu
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 24. novembrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Krievijas pilsoni par ES noteikto sankciju pārkāpšanas mēģinājumu, cenšoties pārvest pāri Latvijas robežai un nogādāt Krievijā lielu apjomu šaujamieroču munīcijas sastāvdaļu, t.i., 10 tūkstošus ložu.
Prece tika atrasta paslēpta personas vadītā kravas transportlīdzekļa kabīnē Terehovas muitas kontroles punktā un izņemta. VDD par transportlīdzeklī konstatētajiem iepakojumiem ar lodēm informēja Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde.
Kriminālprocesu pret šo personu VDD uzsāka 2025. gada 27. septembrī aizdomās par Krimināllikuma 15. panta ceturtajā daļā un 84. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., ES sankciju pārkāpšanas mēģinājumu.
Reaģējot uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, ES kopš 2022. gada 7. oktobra ir aizliegta šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu, kā arī munīcijas tieša vai netieša pārdošana, piegādāšana, nodošana vai eksportēšana uz Krieviju*, un par šī aizlieguma pārkāpšanu ir paredzēta kriminālatbildība.
Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.