Jūrmalas bērnu bibliotēkā viesojas Valsts prezidents
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā tikās ar pirmsskolas bērniem, dalījās atmiņās par bērnību un lasīšanu, kā arī nolasīja latviešu tautas pasakas. Vizīte iedvesmoja mazos lasītājus un stiprināja pozitīvu attieksmi pret grāmatām un kultūras vērtībām.
Pirmdien, 1. decembrī, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tikās ar mazajiem lasītājiem – Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” audzēkņiem.
Tikšanās laikā Valsts prezidents dalījās atmiņās par savu bērnību, Ziemassvētku gaidīšanas laiku un grāmatām, kuras viņam paticis lasīt bērnībā. Prezidents bērniem nolasīja divas latviešu tautas pasakas no grāmatas “Vismīļākā pasaku grāmata”, kuru tikšanās noslēgumā viņš parakstīja un uzdāvināja Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai.
Mazie jūrmalnieki īpašo viesi sveica ar dzejoli un dziesmu, ar prieku dalījās savā lasīšanas pieredzē, atklāja mīļākās grāmatas un arī uzdeva jautājumus prezidentam. Bērnus interesēja, vai grūti būt par prezidentu, kādas grāmatas viņš lasījis bērnībā.
Jūrmalas Centrālā bibliotēka pateicās Valsts prezidentam par atsaucību un iespēju bērniem piedzīvot iedvesmojošu tikšanos, kas stiprina pozitīvu attieksmi pret grāmatu lasīšanu un kultūras vērtībām jau agrīnā vecumā.