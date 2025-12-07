Viesi no Pērnavas ierodas Limbažos pieredzes apmaiņā
20. novembrī Limbažos viesojās delegācija no Tartu Universitātes Pērnavas Koledžas Igaunijā. Viesus uzņēma Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ģirts Vilciņš.
Tikšanās reizē piedalījās Inese Banča, palīgs investīciju un uzņēmējdarbības jautājumos, Lauma Dūmiņa, aģentūras “LAUTA” direktore, un Sabīne Stūre, uzņēmējdarbības attīstības speciāliste. Vizītes mērķis bija apmainīties ar zināšanām un pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā, biznesa un izglītības sfēru mijiedarbības stiprināšanā, kā arī stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopīgu projektu palīdzību.
Vizītes laikā viesiem tika sniegts plašs ieskats Limbažu novada attīstības virzienos, uzņēmējdarbības vidē un infrastruktūrā. Īpaši tika izcelti savienojuma punkti, kas varētu veicināt ciešāku sadarbību nākotnē – autoceļš A1, Salacgrīvas un Kuivižu ostas, kā arī Rail Baltica projekts, kura sniegtās iespējas nākotnē būs nozīmīgas uzņēmējdarbībai, loģistikai un ostu darbībai. Sarunās tika uzsvērts, ka šis projekts nākotnē varētu būt viens no svarīgākajiem sadarbības balstiem starp Limbažu un Pērnavas reģioniem.
Diskusijās liela uzmanība tika pievērsta arī zilās ekonomikas potenciālam un atkrastes vēja parku industrijai. Limbažu novada pārstāvji atzina, ka zilās ekonomikas joma Latvijā vēl ir attīstības ceļā, taču zvejniecība joprojām ir būtiska vietējās ekonomikas sastāvdaļa, ko ir svarīgi atbalstīt. Igauņu puse informēja par strauji augošo vēja parku attīstību Igaunijā, kā arī to, ka Pērnavas Koledžā tiek apmācīti topošie vēja parku tehniķi. Savukārt Limbažu pašvaldības pārstāvji pauda Salacgrīvas ostas interesi nodrošināt apkalpošanu atkrastes vēja parku attīstītājiem un operatoriem, sniedzot tiem ērtu loģistiku pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam, tādējādi radot labas sadarbības iespējas ar Igauniju.
Viesi tika iepazīstināti ar Limbažu novada atbalsta mehānismiem vietējiem uzņēmējiem, tostarp biznesa uzsākšanas iespējām, zīmola “Ražots Limbažu novadā” iniciatīvām un skolēnu mācību uzņēmumu attīstību. Īpaša uzmanība tika veltīta sadarbībai ar Vidzemes Augstskolu un citām reģiona pašvaldībām, kas kopīgi īsteno uzņēmējdarbības un izglītības veicināšanas projektus. Savukārt Igaunijas pārstāvji pastāstīja par realizētiem projektiem, kuru mērķis ir tuvināt izglītības sektoru uzņēmējdarbībai, veicinot arodprasmju studentu iesaisti un prakses iespējas tūrisma un viesmīlības jomās. Tāpat viņi pauda lielu interesi par sadarbību izglītībā un studentu prakses iespējām.
Vides aizsardzība bija viens no tematiem, kas vienlīdz interesēja abas puses. Limbažu pārstāvji iepazīstināja ar pieredzi teritoriju apsaimniekošanā, tai skaitā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Salacgrīvas biroja darbu un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta nozīmi. Ģirts Vilciņš uzsvēra līdzsvara nepieciešamību starp attīstību un dabas aizsardzību, īpaši piekrastes teritorijās, kur vienlaikus koncentrējas gan dabas vērtības, gan infrastruktūras attīstības vajadzības.
Tikšanās noslēgumā abas puses atzina, ka kopīgais potenciāls sadarbībai ir plašs – sākot ar sadarbību ostu pakalpojumos, piekrastes teritoriju attīstību un Rail Baltica integrāciju reģiona ekonomikā, līdz izglītības un pētniecības iniciatīvām, studentu apmaiņai un vides projektiem. Vizītes noslēgumā viesi iepazina arī Limbažu vecpilsētu un apmeklēja Tūrisma un informācijas centru, kur ikvienam bija iespēja izgatavot piespraudi ar Limbažu pilsētas vizuālo identitāti.