Tirdzniecības vietā Tukumā degušas trīs mašīnas.
112
Šodien 10:04
Tukumā tirdzniecības vietā pēkšņi vienlaikus aizdegas trīs automašīnas. Sākts kriminālprocess
Pirmdien kādā tirdzniecības vietā Tukumā degušas trīs mašīnas, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Izsaukumu uz Zemītes ielu Tukumā VUGD saņēma plkst. 18.14. Notikuma vietā dega trīs vieglās automašīnas septiņu kvadrātmetru platībā. Plkst.19.30 degšana likvidēta.
Valsts policijā skaidro, ka auto - divas "Volvo" un viena "Audi" - aizdegušās pašlaik nenoskaidrotajos apstākļos. Par notikušo policijā sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti apstākļi.
Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet 18 izsaukumi bija maldinājumi.