Siguldas novadā svinīgi godināti “Uzņēmēju gada balvas 2024” laureāti
Piektdien, 28. novembrī, notika svinīga “Uzņēmēju gada balva 2024” ceremonija. Tajā sumināja astoņu nomināciju laureātus – uzņēmumus un uzņēmējus, kuru darbs būtiski veicinājis Siguldas novada attīstību.
Ceremonijā ar uzrunu uzstājās Siguldas novada domes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Ina Stupele, īpaši akcentējot vietējo uzņēmēju nozīmi:“Siguldas novadu veido stāsti, ko jūs, uzņēmēji, rakstāt ar savu darbu, drosmi, neatlaidību un ticību tam, ko darāt. Aizvadītais gads mūsu novadā uzņēmējdarbības jomā bija intensīvs, parādot, ka ir vēl daudz stāstu, kurus varam sākt un papildināt. Šodienas balvu ieguvēji ir cilvēki un komandas, kuru sasniegumi nav nejaušība. Mēs godinām tos, kuru rokraksti 2024. gadā ir izcēlušies pateicoties darbam. Jūs esat pierādījums tam, ka mūsu novadā joprojām ir daudz sapņu, kas pārtaps darbos, un daudz ideju, kas kļūs par panākumiem. Lai šī balva ir kā iedrošinājums arī turpmāk rakstīt pārliecinoši un neatkārtojami.”
Siguldas novadā par sasniegumiem 2024. gadā tika apbalvoti:
- Novada izaugsme – SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ir kokapstrādes uzņēmums ar 30 gadu pieredzi, kas Inčukalnā attīsta modernu ražošanu un nodarbināto skaitu. 2024. gadā uzņēmums pabeidzis vērienīgus investīciju projektus, tai skaitā jaunas ēvelēšanas līnijas un kaltes izbūvi, kopējām investīcijām pārsniedzot 157 miljonus eiro.
- Novada lielākais nodokļu maksātājs – SIA “KG Latvija” ir lauksaimniecības nozares uzņēmums un nozīmīgs reģiona darba devējs, kas 2024. gadā nodokļos samaksājis 5,31 miljonu eiro.
- Novada lauksaimnieks – Z/S “Bračas” ir Allažu pagasta saimniecība ar teju 30 gadu pieredzi dārzeņkopībā, kas audzē produkciju vairāk nekā 70 ha platībā un aktīvi iesaistās kooperācijā un zināšanu pārnesē.
- Novada darba devējs – SIA “Vilsa” ir kokmateriālu eksporta uzņēmums, kura komandā vairāk nekā 70 % darbinieku strādā jau 10–24 gadus. Uzņēmums nodrošina ne tikai stabilas darba vietas, bet arī sociālās garantijas, mācības un darbinieku labbūtību.
- Novada viesmīlīgākais uzņēmums – Z/S “Lazdukalns”. Vēsturiskā Sidgundas skolas ēkā radīta iecienīta atpūtas vieta – Zemeņu muiža, kas piedāvā pasākumus, naktsmītnes un dabas baudīšanu.
- Radīts Siguldas novadā – SIA “Priya”, zināms kā Priya Family ir ģimenes uzņēmums, kas attīsta ceremoniju kakao un kvalitatīvas šokolādes ražošanu, rīko kakao festivālus un veicina apzinātības kustību.
- Novada Goda uzņēmējs – A/S “Siguldas Būvmeistars” ir viena no pieredzes bagātākajām būvkompānijām Latvijā ar vairākiem realizētiem dzīvojamo māju projektiem un vairāk nekā 120 darbiniekiem.
- Novada lepnums – SIA “BBS-DIZAIN” ir viena no Siguldas vēsturiskākajām viesmīlības vietām, kas kopš 1991. gada attīstās un saglabā savu unikālo, siltuma pilno stilu.
Pašvaldība oktobrī aicināja uzņēmējus un iedzīvotājus pieteikt pretendentus balvai. Saņemti 60 pieteikumi, un žūrija – pašvaldības, uzņēmēju un LIAA pārstāvji – nominācijām izvirzīja 24 uzņēmumus. Pretendentus vērtēja žūrija šādā sastāvā: Jānis Zilvers (vecākais), Siguldas novada domes deputāts, uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs; Evija Birina, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja; Guntars Kniksts, LIAA reģionālās pārstāvniecības vadītājs (Sigulda); Dace Mežavilka, “Siguldas saime” zīmola radītāja.
Pasākumu vadīja aktieris Ivo Martinsons.
Ceremonijā piedalījās un balvas pasniedza: Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs; Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas reģionālās pārstāvniecības vadītājs Guntars Kniksts; Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts; Biedrības “Lauku attīstības partnerība” padomes priekšsēdētājs un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pierīgas biroja vadītāja Kristīne Ragaine; izdevēja, žurnāliste, viesmīlības pazinēja un “Villa Santa” saimniece Santa Anča; “Mr. Biskvīts” un “Bazars” viena no saimniecēm Inese Hincenberga; Zemessardzes 27. kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants Raivo Zemītis; apzinātības pedagogi, “Klusuma” skolas vadītāji Ivo un Inese Strantes; pavārs Elmārs Tannis.