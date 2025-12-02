Otrdienas rītā vietām ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa galvenajiem autoceļiem Tukuma un Dobeles novados.
Novadu ziņas
Šodien 07:51
Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi divos novados
Otrdienas rītā vietām ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa galvenajiem autoceļiem Tukuma un Dobeles novados, liecina "Latvijas valsts ceļu" informācija.
Šajos novados vietām slidenas var būt Ventspils un Liepājas šosejas, tāpēc šie ceļi šorīt tiek kaisīti.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Tukuma, Saldus un Dobeles apkārtnēs.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka gaisa temperatūra šodien Latvijā pārsvarā gaidāma plusos, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
Vienlaikus sinoptiķi izplatījuši brīdinājumu, ka no rīta Rīgā ir izveidojusies migla ar redzamību 500-1000 metri, kas saglabāsies arī priekšpusdienā.