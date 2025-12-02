Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē - mūzika, gaisma un siltums. FOTO
Ziemas pievakarēs, kad gaisā virmo sniega pārslas un ikviens gaida Ziemassvētku brīnumu, Dzintaru koncertzāle piedāvā īpašu iespēju iedegt sirdīs svētku uguntiņas.
No 6. decembra līdz pat gada pēdējai dienai ikviens varēs izbaudīt šarmantus un sirsnīgus muzikālus mirkļus ikgadējā Ziemassvētku festivālā, kas apvienos pasaulē atzītus māksliniekus, izcilus koncertus un neaizmirstamu atmosfēru. No latviešu klasikas līdz pasaules mūzikas šedevriem – šis festivāls sola būt muzikāls ceļojums, kas pārsteigs un iedvesmos, radot patiesu Ziemassvētku sajūtu ikvienā klausītājā.
Festivāla koncertos uzstāsies dziedātājs Egils Siliņš, Latvijas Radio koris, pianisti Andrejs Osokins un Vestards Šimkus, grupas ‘‘Framest’’, ‘‘Latvian Voices’’, Rīgas Doma zēnu koris, klavesīniste Ieva Saliete, ģitāriste Karlota Dalia, Barselonas Flamenko grupa, Festivāla orķestris diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā un citi mākslinieki.
Festivāla atklāšanā 6. decembrī plkst. 18.00 ar vokālās kamermūzikas programmu uzstāsies izcilais basbaritons Egils Siliņš un pianiste Agnese Egliņa. Skanēs latviešu klasiķu Emīla Dārziņa, Alfrēda Kalniņa, Tālivalda Ķeniņa, kā arī Franča Šūberta, Gustava Mālera un Morisa Ravela skaņdarbi.
13. decembrī Ziemassvētku festivālā uzstāsies Vestards Šimkus. Šim solo koncertam Dzintaru Koncertzālē pianists ir sagatavojis jaunu programmu gadumijas laikam piemērotās svētku noskaņās, piedāvājot klausītājiem izbaudīt romantisma laikmetā tik populāro skaņumākslas žanru – transkripcijas klavierēm.
19. decembrī plkst. 19.00 koncertā ‘‘Ziemassvētki Francijā’’ uzstāsies Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā, saksofonists Aigars Raumanis un ērģelnieks Aigars Reinis. Šajā programmā satiksies 20. gadsimta franču sakrālās kormūzikas darbi ar impresionisma krāsainību un kamermūzikas eleganci – no Fransisa Pulenka garīgajām kora motetēm un Olivjē Mesiāna misticismā saaustā Jēzus mūžīguma slavinājuma līdz impresionista Kloda Debisī austrumnieciskajai Rapsodijai saksofonam un citiem opusiem.
20. decembrī plkst. 18.00 dejas un mūzikas uzvedumā ‘‘Barselonas Flamenko Šovs’’ festivālā viesosies izcila flamenko grupa no Barselonas, kuras sastāvā ir dejotāja Ruta Kvesada (Ruth Quesada), dziedātāja Patrīcija Garsija (Patricia García ), čellists Rauls Heredija (Raúl Heredia), čells un ģitārists De La Vega. Apvienība piedāvā aizraujošu uzvedumu, kas apvieno spāņu klasiskās mūzikas eleganci ar flamenko intensitāti un kaislību.
25. decembrī plkst. 17.00 īpašā svētku programmā ‘‘Baltie Ziemassvētki’’ uzstāsies vokālā grupa ‘‘Framest’’, kas šogad atzīmē savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju. Programmā skanēs iemīļotas Ziemassvētku melodijas daudzbalsīgā un virtuozi izkoptā a cappella skanējumā. Klausītāji atpazīs gan klasiskos svētku motīvus, gan populārās Raimonda Paula dziesmas, kuras “Framest” sniegumā iegūst īpašu svinīguma un prieka noskaņu.
27. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvēku programmā ‘‘Ai, bagāti Ziemassvētki’’ muzicēs grupa ‘‘Latvian Voices’’, aicinot klausītājus ceļojumā laikā un telpā, atklājot svētku svinēšanas bagātību. Koncertā savīsies latviešu tautasdziesmas, Adventes laika garīgās melodijas, grupas dalībnieku oriģināldarbi un pasaulē populāru Ziemassvētku dziesmu aranžējumi. Šajā programmā tradīcija, garīgums, stāsti, mīlestība un prieks savijas daudzbalsīgā skanējumā, radot sirsnīgu un gaišu Ziemassvētku sajūtu.
28. decembrī plkst. 17.00 Rīgas Doma zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā aicina uz Ziemassvētku koncertu, kurā līdzās pasaulē atzītiem skaņdarbiem skanēs arī iemīļotas latviešu komponistu dziesmas. Programmā iekļauti Džona Ratera “Magnifikāts”, Olas Gjeilo “Ziemassvētku korāļi”, Urmasa Sisaska “Ave Maria”, kā arī Georga Frīdriha Hendeļa “Aleluja” no oratorijas ‘‘Mesija’’. No latviešu komponistu daiļardes izskanēs Raimonda Paula dziesmas “Pasaciņa”, “Aicinājums” un “Circenīša Ziemassvētki”, Raimonda Tigula “Piparkūku sirsniņa” un Valda Zilvera “Klusā nakts”. Koncertu kuplinās arī tradicionālo Ziemassvētku dziesmu apdares, aicinot uz svētku gaismas piepildītu atmosfēru.
29. decembrī plkst. 19.00 koncertā “Itāļu baroka meistardarbi”uzstāsies divas izcilas baroka mūzikas interpretes – itāļu ģitāriste Karlota Dalia un klavesīniste Ievu Salieti, atklājot dienvidu gaismas un baroka instrumentālās mūzikas spozmi. Toskānā dzimusī Karlota Dalia, vairāk nekā 40 starptautisku balvu laureāte, pazīstama ar savu spēcīgo toni, kaislīgajām interpretācijām un izsmalcināto muzikālo gaumi, uzstājusies koncertzālēs visā Eiropā, Amerikā un Āzijā. Koncertprogrammā skanēs Antonio Vivaldi, Domeniko Skarlati, Luidži Bokerīni Hoakina Turinas skaņdarbi.
30. decembrī plkst. 19.00 ar jaunu solo programmu ‘‘Bēthovens, Bahs un Šopēns’’ būs iespēja dzirdēt pianistu Andreju Osokinu, kurš atskaņos Rietumeiropas klaviermūzikas skaistākos meistardarbus.
Festivāla noslēgumā, 31. decembrī plkst. 15.00 un 18.00 Ziemassvētku festivāls aicina svinēt svētkus ar ‘‘Jaungada koncertu un Vīnes valšiem’’. Kopā ar Festivāla orķestri un diriģentu Mārtiņu Ozoliņu uzstāsies ģitāriste Karlota Dalia.
Dzintaru koncertzāle atgādina, ka ar Jūrmalas iedzīvotāja karti biļetes pieejamas ar 20% atlaidi. Skolēniem, studentiem, pensionāriem, politiski represēto biedrības dalībniekiem, 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem, personām ar invaliditāti un bērniem līdz 7 gadu vecumam (ja tiek aizņemta atsevišķa sēdvieta) – atlaide 50%.