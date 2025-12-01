Vai Jūrmalā vētras bojājumu sakopšanas aizsegā lielā apjomā tiek izcirsti meži? Iedzīvotāji pauž satraukumu
Jūrmalā pieaug iedzīvotāju satraukums par izcirsto koku daudzumu mežos, kurus pašvaldība skaidro kā "meža teritoriju sakopšanu pēc pērnā gada jūlija vētras".
“Briesmīgi, ar suni staigājot var redzēt tādus izcirtumus, it kā tas būtu biznesa variants nevis Jūrmalas meži," medijam "ReTV" norāda vietējā iedzīvotāja Ilona. “Man raudāt gribas vienkārši. Briesmīgi. Tāda vardarbība pret mežu. Kā viss ir izpostīts. Īstenībā izskatās pēc slēptas kailcirtes," pauž Lija.
Bet Saeimas deputāte Jana Simanovska norada, ka "tiek nocirstas lielas, dzīvotspējīgas priedes bez vētras bojājumu vai slimību pazīmēm". Vietnē "Facebook" pauž sekojošu vēstījumu: "Tik brutāli, nepavisam neizskatās pēc “mežu kopšanas”, pat ne izlases cirtes, bet gan platību sagatavošanas apbūvei."
Biedrība “Drošais pamats nākotnē” norāda, ka 2025. gada 2. decembrī no plkst. 9.30 līdz 11.00 pie Jūrmalas domes ēkas, Jomas ielā 1/5 notiks pikets, kura mērķis, kā norāda organizatori, ir "informēt sabiedrību par būtiskiem pārkāpumiem mežizstrādes darbos, kas notiek Jūrmalas pilsētas biotopu un īpaši aizsargājamo biotopu teritorijās, radot neatgriezenisku kaitējumu dabai."
"Biedrība ir dokumentējusi virkni pārkāpumu, tostarp: dziļus un plašus augsnes struktūras bojājumus; neatļautu smagās tehnikas kustību īpaši aizsargājamās teritorijās; nenorobežotas un neapzīmogotas kokmateriālu krautnes; infrastruktūras un biotopu bojājumus bez atbilstošas uzraudzības," norāda biedrības valdes priekšsēdētājs Endijs Melnis.
Tikmēr Saeimas deputāte Jana Simanovska ir vērsusies gan Jūrmalas Domē, gan Valsts meža dienestā, un citās tiesībsargājošās un dabas aizsardzības iestādēs, aicinot pārtraukt mežistrādes darbus, lai izvērtētu to raksturu un pamatotību.