Īpaši cietsirdīgs noziegums Jelgavā: vīrietis apzog mājokli un aukstasinīgi pakar saimnieka suni
Jelgavā novembra beigās par suņa pakāršanu zādzības laikā apcietināts vīrietis, informēja Valsts policijā (VP).
Šogad 25. martā policijā saņemta informācija, ka kāds vīrietis Jelgavā, atgriežoties mājās no darba, konstatējis, ka viņa dzīvesvieta ir apzagta un persona, kura iekļuvusi viņa mājoklī, cietsirdīgi izturējusies pret viņa suni, pakarot to, kā dēļ mājdzīvnieks gājis bojā.
Vīrietim nozagts portatīvais dators ar lādētāju un datora pele, kā arī spēļu stūre un pedāļi. Tomēr vislielāko šoku un pārdzīvojumu mājas saimniekam sagādājusi nežēlīgā rīcība pret viņa mājas mīluli - suns ticis nogalināts īpaši cietsirdīgos apstākļos -, norāda VP.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Tāpat tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otrās daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Saistībā ar notikušo veiktas vairākas procesuālās darbības, lai noskaidrotu iespējamo vainīgo personu. Šī gada 27. novembrī tika aizturēts kāds 1959. gadā dzimis vīrietis. Nākamajā dienā Zemgales rajona tiesa personai kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Policija turpina izmeklēšanu.