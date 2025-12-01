Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija viesojas Tukuma novadā
Piektdien, 28. novembrī, Tukuma novads uzņēma Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Oļegu Burovu. Viņa reģionālā vizīte izvērtās par ...
FOTO: atklājam Tukuma novada ražošanas spēku - no zeķēm līdz pat industriālajai koka ēku būvniecībai
Piektdien, 28. novembrī, Tukuma novads uzņēma Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Oļegu Burovu. Viņa reģionālā vizīte izvērtās par daudzpusīgu ieskatu gan pašvaldības darbā, gan vietējo uzņēmumu ikdienā, kā arī sociālajā jomā.
Rīts sākās Tukuma novada domē, kur priekšsēdētājs Gundars Važa iepazīstināja ar budžeta situāciju un attīstības plāniem. Sarunās tika uzsvērta gan pašvaldības finanšu stabilitāte, gan izaicinājumi, kas saistīti ar infrastruktūras un pakalpojumu attīstību. Kā arī iezīmēja jautājumus par pašvaldības teritoriālo plānojumu.
“Šodien kopā ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Oļegu Burovu pārrunājām plašu jautājumu loku, kas skar pašvaldības ikdienas darbu un izaicinājumus, ar kuriem šobrīd sastopamies. Ir būtiski, ka Burova kungs, pats būdams pieredzējis pašvaldības vadītājs, izprot mūsu problēmas un iedziļinās tajās. Sarunās skārām budžeta jautājumus, sociālo un izglītības jomu, teritorijas plānojumu un citus nozīmīgus tematus. Īpaši novērtēju viņa izrādīto interesi par mūsu uzņēmējdarbības vidi un vietējo uzņēmumu attīstības perspektīvām. Šāda dialoga un sadarbības forma ir ļoti svarīga, lai valsts un pašvaldību līmenī kopīgi rastu risinājumus svarīgām problēmām,” pauž Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
Pēc tikšanās domē O.Burovs devās uz uzņēmumu “ReBalt Modul Systems”, kas ir viens no vadošajiem modulārās būvniecības uzņēmumiem Latvijā. Tur viņš iepazinās ar koka karkasa moduļu ražošanu, kas ļauj pielāgot ēkas dažādiem projektiem – no dzīvojamām mājām līdz sabiedriskām ēkām. Uzņēmums jau drīzumā šādu ēku uzstādīšanu pabeigs Jelgavā un drīzumā uzsāks darbu pie moduļu mājas uzstādīšanas Jūrmalā. “Uzskatu, ka šis uzņēmums ir pierādījumus, ka šāda veida industriālā koka karkasu ēku būvniecībai ir pieprasīta un šis varētu būt viens no Latvijas eksporta veiksmes stāstiem. Šādu ēku būvniecība ir ne tikai ilgtspējība, bet arī vienkāršāka un ātrāka,” pēc vizītes uzņēmumā norādīja O.Burovs.
Vizīte turpinājās Smārdes pagastā dāņu uzņēmumā “M.P. Socks”. Šeit ik gadu saražo vairāk nekā seši miljoni zeķu un zeķubikšu, kas ceļo uz tirgiem visā pasaulē. Uzņēmuma vadība uzsvēra, ka Tukuma novads ir kļuvis par nozīmīgu ražošanas centru ar starptautisku nozīmi un protams arī darba vietu daudziem novada cilvēkiem.
Īpašu uzmanību vizītes laikā tika pievērsta sociālajai jomai, apmeklējot Tukuma novada sociālā dienesta darbnīcas “Melnezers”, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām apgūst praktiskas iemaņas - šūšanu, augu kopšanu, ēst gatavošanu un citas prasmes, kas palīdz uzlabot ikdienas dzīvi.
Reģionālā vizīte noslēdzās uzņēmumā “Lindstrom Prodem”, kas ir pirmā “Lindstrom Group” ražotne Eiropā. Uzņēmums nodrošina apmēram 200 darba vietas un ražo dažāda veida darba apģērbu eksportam uz Ziemeļeiropu un Latviju. Uzņēmumā izmanto modernu tehniku, lai strādātu efektīvāk, ātrāk un ar mazāku resursa patēriņu.
“Tukuma novadā pārliecinājos, ka šeit nav tikai smukums - ir arī spēcīgi uzņēmumi, kas eksportē savu produkciju visā pasaulē, un sociālās darbnīcas, kas dod iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būt aktīviem sabiedrībā. Tas ir labs piemērs, kā pašvaldība, uzņēmēji un sabiedrība kopā veido savu novadu, “ pēc reģionālās vizītes norādīja O. Burovs.