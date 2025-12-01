ZZS valde atbalsta OIK zaudējumu atlīdzināšanu Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde atbalsta iniciatīvu panākt ar obligātās iepirkumu komponentes (OIK) piemērošanu radīto zaudējumu atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Tiekoties ar biedrības “Tiesiskums” pārstāvi Arti Stucku, ZZS valde pirmdien, 1.decembrī, uzklausīja informāciju par biedrības aktivitātēm un iedzīvotāju reģistrēšanos nelikumīgi iekasētā OIK atgūšanai.
Kad iedzīvotāju un uzņēmēju reģistrācija “Tiesiskums.lv” šā gada beigās būs noslēgusies, biedrība pieprasīs detalizētu informāciju no elektroenerģijas tirgotājiem, lai noskaidrotu, cik liela summa pienākas katram. Pēc tam “Tiesiskums.lv” sāks tiesisko procesu, lai panāktu zaudējumu atmaksu visiem sistēmā reģistrētajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
A.Stucka skaidroja, ka OIK tika ieviesta 2005.gadā, bet atzīta par nelikumīgu ar Eiropas Komisijas lēmumu 2017. gada 24. aprīlī. Eiropas Komisija OIK ir novērtējusi kā nelikumīgu atbalstu, kas ieviests, pārkāpjot līgumu par Eiropas Savienības darbību. Latvijai bija aizliegts sniegt valsts atbalstu bez Eiropas Komisijas saskaņojuma, un mūs valsts Eiropas Komisijas lēmumu nav apstrīdējusi.
Ar Saeimas lēmumu OIK piemērošana ar 2023.gadu tika pārtraukta. Līdz šim neviena persona nav atguvusi nevienu nelikumīgi samaksāto eiro. ZZS 2019. un 2020.gadā vairākkārt aicināja steidzami izstrādāt tiesību aktus OIK atcelšanai ar mērķi samazināt elektroenerģijas izmaksas visiem Latvijas patērētājiem. Arī strādājot parlamentārās izmeklēšanas komisijā, ZZS akcentēja, ka OIK sistēma nav bijusi atbilstoša Latvijas tautsaimniecības interesēm, tostarp, radījusi nepamatoti augstus maksājumus Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.