FOTO: Raimondas Vazdikas vadītais teātris krāšņi nosvinējis jubileju
Savus 25 pastāvēšanas gadus sirsnīgā pasākumā nosvinējis RTU studentu teātris “Spēle”, ko gandrīz jau 5 gadus vada režisore Raimonda Vazdika.
Jubilejas pasākumā kolektīvs uz skatuves izspēlēja spilgtākos fragmentus no savām izrādēm, ļaujot jubilejas viesiem izjust “Spēles” daudzveidību, pozitīvo garu un patiesu teātra mīlestību.
Studentu teātra aktierus un viņu māksliniecisko vadītāju svētkos ieradās sveikt RTU rektors Tālis Juhna, kādreizēja teātra mākslinieciskā vadītāja aktrise Indra Burkovska, Rīgas amatierteātru koordinatore režisore Edīte Neimane, Latvijas amatieru teātru asociācijas valdes loceklis Andrējs Krūmiņš, RTU rektors Tālis Juhna, kā arī kolektīva draugi no Jelgavas Studentu teātra, RTU studentu teātra grupām “Kamertonis” un “Whimsical Players”, Latvijas Universitātes Studentu teātra, ansambļa “Rīgas Pantomīma” u.c.