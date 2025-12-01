Robežsargi aizturējuši Krievijas pilsoni, kurš nelikumīgi šķērsoja valsts robežu no Krievijas puses.
Šodien 14:23
Robežsargi Malnavas pagastā notver "viesi" no Krievijas: vīrietis tīši sabojājis žogu, lai tiktu pāri robežai
Sestdien, 29. novembrī, Ludzas novadā robežsargi aizturēja vienu Krievijas pilsoni, kurš nelikumīgi šķērsoja valsts robežu no Krievijas puses.
Pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Malnavas pagastā konstatēja kādu Krievijas pilsoni, kurš bija nelikumīgi šķērsojis valsts robežu no Krievijas puses, informēja Valsts robežsardze.
Pret personu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 284. panta pirmās daļas par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu un pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, jo persona veica pastāvīgā žoga bojājumus.