Aizsaulē devies ilggadējais "Amerikas balss" latviešu redakcijas vadītājs un žurnālists Knuts Ozols
30. novembrī 81 gada vecumā mūžībā devies ilggadējais "Amerikas balss" latviešu redakcijas vadītājs un žurnālists Knuts Ozols.
Knuts Ozols ir dzimis 1944. gada vasarā Latvijā, taču pavisam drīz viņa vecāki devās bēgļu gaitās. Gandrīz 40 gadus viņš strādāja "Amerikas balsī", vēlāk vadot latviešu redakciju.
Jāpiebilst, ka raidorganizācija "Amerikas balss" (Voice of America) tika izveidota Otrā pasaules kara laikā 1942. gadā sākotnēji kā līdzeklis nacistiskās Vācijas un tās sabiedroto propagandas apkarošanai, bet pēc kara sāka raidīt uz daudzām citām valstīm, tostarp uz Padomju Savienību un tās pakļautajām Austrumeiropas valstīm, kļūstot par svarīgu līdzekli "aukstajā karā" pret komunistu režīmu — 1947. gadā tā sāka raidīt krievu valodā, 1949. gadā — ukraiņu valodā, bet latviešu, lietuviešu un igauņu valodā — 1951. gadā.
Pirmais "Amerikas balss" raidījums latviešu valodā notika 1951. gada 3. jūnijā, bet jau pavisam drīz komunistu režīms sāka intensīvi traucēt šo raidījumu uztveršanu, kas turpinājās līdz pat reformatora Mihaila Gorbačova nākšanai pie varas 1985. gada martā — viņa ierosinātās "perestroikas" jeb "pārbūves" politikai uzņemot apgriezienus, "Amerikas balss" raidījumus pārtrauca traucēt 1987. gada 23. maijā, tieši šajā laikā Baltijas valstīs sākās "dziesmotā revolūcija".
Raidījumus latviešu valodā "Amerikas balss" pārtrauca 2004. gadā.