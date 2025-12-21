Ārvalstu sportisti Siguldā lauž mēles latviešu valodā - video, kas liek pasmaidīt
Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija (IBSF) sociālajos tīklos dalījusies ar amizantu video no Siguldas, kur šajās dienās norisinās Pasaules kausa posmi bobslejā un skeletonā.
“Ceļojot pa IBSF Pasaules kausa posmiem, mēs dzirdam ļoti daudz dažādu valodu. Šajā nedēļas nogalē, atrodoties Latvijā, mēs nolēmām pārbaudīt savus sportistus, lai noskaidrotu, cik labi viņi spēj lasīt latviešu valodā un tikt galā ar tās mēles mežģiem,” teikts "Instagram" ierakstā.
Ārvalstu sportistiem tika dots uzdevums izrunāt gan salīdzinoši vienkāršus vārdus, piemēram, “medus kūka” un “virāža”, gan arī īstus mēles mežģus, kas nereti sagādā grūtības pat pašiem latviešiem — “šaursliežu dzelzceļš” un “šis žagaru saišķis nav mans žagaru saišķis”.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.