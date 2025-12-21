Pastaigājoties pa Rīgas ielām, TV raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš kāda veikala skatlogā uzdūrās kam tādam, kas viņā izraisīja spēcīgu reakciju.
Sabiedrība
Šodien 15:19
TV raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš pauž sašutumu par Rīgas veikalā redzēto. "Tas ir pretīgi!"
"Skaistā Rīga, tuvojas Ziemassvētki. Ekonomikas ministrija. Skaista arhitektūra... un tā es vienkārši stāvu tur, gaidu — un pēkšņi logā redzu zābakus... Šādus vēl joprojām tirgo Rīgā! Pilnīgs marasms," pauž Ceriņš. Minētā veikala skatlogā bija manāmi filca zābaki, kas rotāto ar izlikti slāviskiem rakstiem, un uz viena pāra pat bija redzams matrjoškas attēls. Attēliem bija pievienots paraksts latīņu valodā: "matrjoška".
Šis man šķiet pretīgi un nožēlojami. pic.twitter.com/Rwq6igPayp— Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) December 17, 2025
TV vadītājs savu nostāju pauda ļoti skaidri un bez diplomātijas – X izdevuma parakstā Aivis Ceriņš rakstīja: “Man tas šķiet pretīgi un nožēlojami.”