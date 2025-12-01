Ņūkāslas slimības ierobežošanai Īves un Ārlavas pagastos noteikta karantīnas aizsardzības zona
Ņūkāslas slimības ierobežošanai Talsu novada Valdemārpils pilsētas teritorijā, Īves un Ārlavas pagastos, trīs kilometru rādiusā ap mājputnu turēšanas vietu, kurā konstatēta slimība, noteikta karantīnas aizsardzības zona, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publicētais rīkojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Ņūkāslas slimības uzliesmojums konstatēts Talsu novada Valdemārpilī piemājas saimniecībā ar 35 mājputniem.
Savukārt desmit kilometru rādiusā ap mājputnu turēšanas vietu Talsu novada Ārlavas, Īves, Laidzes, Lubes un Valdgales pagastos noteikta karantīnas uzraudzības zona.
PVD informē, ka karantīnas laikā aizsardzības un uzraudzības zonā mājputnu turētājiem vai īpašniekiem ir aizliegts veikt mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu kustību un pārvietot tos no karantīnas zonā esošām novietnēm, kur tie tiek turēti vismaz 30 dienas pēc šī rīkojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Karantīnas uzraudzības un aizsardzības zonās mājputnus drīkst pārvietot novietnes robežās pa palīgceļiem, tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu bez transportlīdzekļa apstāšanās un kravas izkraušanas, kā arī no ārpus aizsardzības zonas esošas novietnes uz zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju.
Dienestā atzīmē, ka transportlīdzekļu īpašniekiem pēc katra pārvadājuma nekavējoties ir jāveic transportlīdzekļu, ekipējuma, kuru izmanto dzīvnieku pārvadāšanai, piesārņoto materiālu, tostarp dzīvnieku līķu, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu, dzīvnieku barības, vircas un pakaišu dezinfekcija, veicot arī attiecīgus ierakstus dezinfekcijas žurnālā.
Tāpat transportlīdzekļu īpašniekiem jānodrošina, ka transportlīdzeklis, kas tiek izmantots mājputnu pārvadāšanai, izbrauc no karantīnas zonas tikai pēc transportlīdzekļa iztīrīšanas, dezinfekcijas un rakstiskas atļaujas saņemšanas no PVD valsts veterinārā inspektora.
PVD pārstāvji arī norāda, ka lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem karantīnas laikā jāveic atbilstoši biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Ņūkāslas slimības ierosinātāja izplatīšanos.
Personai, kuras rīcībā ir informācija par mirušiem vai slimiem mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem, vai savvaļas putniem, nekavējoties ir jāziņo par to PVD.
Tāpat, ja vien nav saņemta PVD atļauja, personām no aizsardzības zonas ir aizliegts izvest svaigu mājputnu gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur mājputnu gaļu, kā arī pārvietot mājputnu izcelsmes blakusproduktus, piemēram, vircu, mēslus un izlietotus pakaišus.
Vienlaikus aizliegts rīkot mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu sugu izstādes, tirgus vai citus masu pasākumus ar putnu piedalīšanos, kā arī noteikts aizliegums medījamo putnu krājumu atjaunošanai.
Karantīnas aizsardzības un uzraudzības zonā noteiktie ierobežojumi ir jāievēro līdz brīdim, kad PVD inspektors atcels rīkojumu.
LETA jau ziņoja, ka PVD Talsu novada Valdemārpilī piemājas saimniecībā ar 35 mājputniem konstatējis Ņūkāslas slimības uzliesmojumu.
Mājputniem Ņūkāslas slimība līdz šim Latvijā nebija konstatēta, taču savvaļas putnu populācijā tā cirkulē - par to liecina laboratoriskie izmeklējumi.
Ņūkāslas slimība ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīgi elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī septicēmija jeb sepse, iepriekš skaidroja PVD.
Vīrusa rezervuārs dabā ir savvaļas putni. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētiem savvaļas putniem. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas, tie ir jāvakcinē, norāda PVD. Vakcinācija pret Ņūkāslas slimību ir obligāta visās PVD reģistrētajās mājputnu novietnēs, kuras ir iesaistītas pārtikas apritē, savukārt piemājas mājputnu novietnēm tā ir ieteicama.
Ja vakcināciju PVD reģistrētajās mājputnu novietnēs objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt, jānodrošina stingri biodrošības pasākumi, lai nepieļautu mājputnu kontaktu ar savvaļas putniem.
Ņūkāslas slimības izplatība Eiropā nav tik plaša, kā tas ir augsti patogēnās putnu gripas gadījumā, taču uzliesmojumu skaitam mājputnu novietnēs ir tendence pieaugt, informē PVD. Piemēram, ja 2024. gadā Eiropā - Itālijā, Zviedrijā un Polijā kopumā tika konstatēti 37 Ņūkāslas slimības uzliesmojumi mājputnu novietnēs ar vairāk nekā trīs miljoniem mirušu vai slimības dēļ likvidētu mājputnu, tad 2025. gadā konstatēti jau 74 uzliesmojumi ar vairāk nekā sešiem miljoniem mirušu vai likvidētu mājputnu. No tiem lielākā daļa jeb 65 Ņūkāslas slimības uzliesmojumi konstatēti mājputnu novietnēs Polijā.