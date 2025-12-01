Brutāla nāve Višķu pagastā: policija aiztur mirušā radinieku
Aizvadītajā mēnesī, 19. novembrī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Augšdaugavas novada Višķu pagastā privātmājā ir atrasts vīrieša līķi ar miesas bojājumiem. Likumsargiem izdevās noskaidrot iespējamo vainīgo personu, un šā gada 21. novembrī aizturēja 1987. gadā dzimušu vīrieti. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, likumsargi turpina izmeklēšanu.
2025. gada 19. novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Augšdaugavas novada Višķu pagastā savā privātmājā ir atrasts 1961. gada dzimuša vīrieša līķis. Likumsargi pēc informācijas saņemšanas devās uz notikuma vietu. Amatpersonas uz mirušā vīrieša ķermeņa un sejas konstatēja miesas bojājumus. Sākotnēji notikuma vietā mirušā vīrieša tuvinieks likumsargiem skaidroja, ka miesas bojājumus persona guvusi pirms divām dienām, kad viņu piekāva nenoskaidrotas personas.
Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā rezultātā iestājās cietušā nāve. Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonām izdevās noskaidrot iespējamo vainīgo personu. Likumsargi šā gada 21. novembrī aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā 1987. gadā dzimušu vīrieti – mirušā vīrieša tuvinieku.
Jāmin, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas lūdza tiesai piemērot aizturētajai personai drošības līdzekli. Tiesa apmierināja lūgumu, un vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Likumsargi turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un skaidro nozieguma motīvu.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas, proti, par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.