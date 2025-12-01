"Pasažieru vilciens" šogad plāno sasniegt 20 miljonus pārvadāto pasažieru
AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", šogad plāno sasniegt 20 miljonus pārvadāto pasažieru, intervijā sacīja PV valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.
Viņš uzsvēra, ka, pārvadājot 20 miljonus pasažieru ar vilcieniem, tas būtu augstākais rādītājs kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Nešpors skaidroja, ka galvenais iemesls pasažieru skaita kāpumam ir jaunie Čehijas uzņēmuma "Škoda Vagonka" elektrovilcieni. Pēc viņa teiktā, šie vilcieni satiksmē pilnvērtīgi tika ieviesti pērn augustā, bet pilnībā cilvēki tos ir sākuši novērtēt šogad.
Viņš papildināja, ka jauno elektrovilcienu ieviešana satiksmē ir veicinājusi jaunu klientu piesaisti, kuri iepriekš izmantoja citus pārvietošanās veidus. "Tas nozīmē, ka parādās jauni klienti ar citām prasībām un gaidām, tādēļ jādara viss, lai neliktu viņiem vilties," piebilda PV vadītājs.
Tāpat viņš akcentēja, ka pašlaik ir mainījusies VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) stratēģija, jo pasažieru pārvadājumi ir kļuvuši par prioritāti, tādējādi notiek aktīva dzelzceļa līniju un peronu modernizācija. "Protams, no vienas puses tas rada neērtības, jo, piemēram, Tukuma līnijā notiek ļoti apjomīgi remontdarbi, bet infrastruktūra ir jāmodernizē," atzina Nešpors.
PV vadītājs skaidroja, ka nozīmīgs spēlētājs ir arī Autotransporta direkcija (ATD), kas veido reģionālo pārvadājumu modeli valsts mērogā, un ir būtiski, kā tiek veidoti savienojumi. Vēsturiskais modelis paredzēja, ka vairākos virzienos, piemēram, uz Liepāju, uz Daugavpili, paralēli kursē vilcieni un autobusi, bet patlaban ir mērķis šo modeli mainīt, lai par satiksmes mugurkaulu kļūtu dzelzceļš un autobusi kalpotu kā mobilitāti veicinošs elements, viņš minēja.
Vienlaikus viņš atzina, ka tas prasīs zināmu laiku, jo sistēma ir jāveido citādāk.
Komentējot nākamo gadu attīstību, Nešpors atzina, ka būs nepieciešams apjomīgs finansējums infrastruktūras modernizācijai. "Ikviens papildu reiss, ikviens papildu savienojums prasa finansējumu, uz komerciāliem pamatiem šo sistēmu izveidot ir ļoti izaicinoši, tādēļ tas prasa valsts dotāciju. Tā kā pašlaik budžeta prioritātes ir citas, arī tas būs jāņem vērā, domājot, cik ātri veiksies ar plāniem un iecerēm," piebilda Nešpors.
Jau ziņots, ka PV šogad desmit mēnešos pārvadājis kopumā 18 miljonus pasažieru, kas ir par 11% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Savukārt Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023. gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019. gadā.
Tāpat vēstīts, ka 2023. gada decembra vidū PV sāka pasažieru pārvadājumus ar Čehijas uzņēmuma "Škoda Vagonka" ražotajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā. Neraugoties uz to, jaunos vilcienus 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī regulāri piemeklēja dažādas ķibeles.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.