Šodien 08:40
Valsts prezidents kopā ar Latvijas daudzbērnu ģimenēm iedegs Rīgas pils Ziemassvētku egli
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien plkst. 15 kopā ar Latvijas daudzbērnu ģimenēm iededz Rīgas pils Ziemassvētku egli, informēja Valsts prezidenta kanceleja.
Ziemassvētku pasākumā Rinkēvičs tiksies ar daudzbērnu ģimenēm no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām, lai kopīgi iedegtu svētku egli laukumā pie Rīgas pils.
Uz tradicionālo Ziemassvētku pasākumu pēc novadu pašvaldību ierosinājuma aicinātas sabiedriski aktīvākās un radošākās Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs ir atgriezušās uz dzīvi Latvijā.