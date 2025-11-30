Pietura "Līči" Preiļu Miera ielā (ekrānuzņēmums no "Google Maps")
Novadu ziņas
Šodien 22:55
Divos Preiļu novada autobusu maršrutos mainīta pietura, jo līdzšinējo tehniski nav iespējams izmantot
No šī gada novembra divos reģionālo autobusu maršrutos - Preiļi–Smelteri–Preiļi un Preiļi–Pieniņi–Smelteri–Preiļi - pasažieriem pieturas “Tilts” vietā jāizmanto pietura “Līči”, kas atrodas Preiļos uz Miera ielas.
Izmaiņas veiktas, jo norādītajos reģionālo autobusu maršrutos pieturu “Tilts”, kas atrodas Preiļu pagastā uz autoceļa P62 Krāslava–Preiļi–Madona, tehniski nav iespējams izmantot.
Pietura “Līči” aizstāj pieturu “Tilts” šādos reģionālo autobusu maršrutu reisos:
- maršruta nr. 6968 Preiļi–Smelteri–Preiļi divos reisos no Preiļu autoostas – plkst. 11.10 (pirmdienās, ceturtdienās) un plkst. 15.20 (katru dienu),
- maršruta nr. 6956 Preiļi–Pieniņi–Smelteri–Preiļi divos reisos no Preiļu autoostas – plkst. 7.35 (katru dienu) un plkst. 18.35 (piektdienās).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Tukuma auto”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Latgales plānošanas reģionu.