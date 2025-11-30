Pirmdien biežāk spīdēs saulīte un laiks kļūs siltāks
Nākamā nedēļa Latvijā iesāksies ar siltāku un sausāku laiku, vēsta sinoptiķi.
Naktī uz pirmdienu vēl būs mākoņains laiks, dažviet neliels lietus. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, vietām veidosies migla. Gaisa temperatūrai naktī būs -1..+2 grādi. Atsevišķi ceļa posmi var būt slideni.
Rīgā nakts aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūtīs pārsvarā lēns dienvidvējš un gaisa temperatūra būs +1..+2 grādi.
Pirmdien debesis būs mākoņainas, bet dienā Kurzemē tās skaidrosies. Lai gan lietus gaidāms vien vietām, atsevišķi ceļu posmi būs slideni un dažviet veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, bet jūras piekrastē brāzmās vēja ātrums sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienā sasniegs +1..+5 grādus, bet jūras piekrastē gaiss iesils līdz pat +6..+8 grādiem.
Rīgā diena būs apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidvējš un gaisa temperatūra turēsies ap +2 grādiem.