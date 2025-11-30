Brīdina par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem uz Vidzemes autoceļiem
Svētdien Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, bet diena aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem. "Latvijas valsts ceļi" (LVC) brīdina, ka rīta pusē daļā Vidzemes šorīt ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem, bet reģionālie un vietējie ceļi apledo daudzviet Latvijā.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Zvejniekciemam, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Brasas tiltam, uz Rīgas apvedceļa Daugavas labajā krastā (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Saulkalnei un uz autoceļa P30 no Bērzkroga līdz Vecpiebalgai.
Uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir daudzviet visā Latvijā, bet ļoti apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Valkas apkārtnē.
"Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci," norāda LVC. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv. Autoceļu apsaimniekotāji aicina autovadītājus izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Svētdiena būs mākoņaina
Svētdien Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, bet diena aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Pūtīs pārsvarā lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+3 grādi.
Atsevišķi ceļa posmi būs slideni, bet dienas otrajā pusē vietām Latvijas austrumu daļā veidosies migla. Rīgā saglabāsies mākoņains laiks un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidvējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+2 grādi.