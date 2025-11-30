Netālu no Daugavpils cietuma atjaunots skvērs, kas uzlabos drošību
Daugavpilī pabeigti Gajoka skvēra pārbūves darbi, un pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā jau nākamgad tas būs pieejams iedzīvotājiem un viesiem. Gajoks ir pilsētas rajons, kurā atrodas vairākas ievērojamas celtnes, tostarp arī par Balto gulbi dēvētais Daugavpils cietums.
Pašlaik notiek objekta pieņemšana ekspluatācijā, un jau nākamgad skvērs būs brīvi pieejams pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Projekta mērķis bija Gajoka skvēra ainavas uzlabošana, izveidojot ilgtspējīgu, atpūtai piemērotu ainavu un drošu vidi iedzīvotājiem. Šim nolūkam skvērā tika izbūvēta jauna apgaismojuma un videonovērošanas sistēma, izveidoti gājēju celiņi, kā arī uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu statīvi. Projekts par 209 129,56 eiro (bez PVN) uzlaboja ainavu un drošību, izbūvējot apgaismojumu, videonovērošanu, gājēju celiņus un atpūtas infrastruktūru, paralēli atjaunojot asfalta segumu Tirgus ielas posmā. Uzlabojot apkaimes infrastruktūru, papildus skvēra labiekārtošanai pašlaik tiek atjaunots asfalta segums Tirgus ielas posmā no Gajoka skvēra līdz Centrālajai ielai, informē Daugavpils pašvaldība.
Gajoks, kas savu nosaukumu ieguvis no poļu vārda "gaj", kas apzīmē birzi vai nelielu mežu, ir Daugavpils apkaime Daugavas labajā krastā, uz austrumiem no pilsētas centra. Apkaimes robežas ir Daugavas krasts, 18. novembra iela līdz dzelzceļa viaduktam, dzelzceļa līnija, Nometņu iela līdz Meļņičkas upītei, Meļņičkas gultne līdz Daugavai un atkal Daugavas krasts.
Rajons sāka attīstīties 19. gadsimta vidū. Tā kā Gajoks atrodas pašā Daugavas krastā (vieta tirdzniecības kuģiem), daudzas pirmās rūpnīcas, fabrikas, kokzāģētavas un darbnīcas sāka darboties tieši šeit. Upes tuvuma dēļ rajons bieži applūda, izcēlās arī ugunsgrēki. 20. gadsimta sākumā Gajoku ar Grīvu savienoja Gajoka tilts, taču 1922. gadā palu laikā pie tā sablīvējās lielas ledus masas, kas draudēja pārraut pilsētas aizsargdambi, tādēļ tilts tika nojaukts. Pašreizējā izskatā Gajoks saglabājies kopš 20. gadsimta vidus. Gajokā atrodas Daugavpils TEC-1, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle, vecticībnieku draudzes Marijas pasludināšanas dienas un Svētā Nikolaja lūgšanu nams un Daugavpils cietums.