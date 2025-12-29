VIDEO: vētra Baltijas jūrā - soctīklos izplatās iespaidīgi kadri
Spēcīgais vējš, kas pēdējās dienās skāris Latviju (un ne tikai), nesis iespaidīgus skatus arī Baltijas jūrā. Sociālajos tīklos izplatās video, kas uzņemti no kuģa klāja, kur pasažieri vētras kulminācijā iemūžinājuši bangojošo jūru un spēcīgos viļņus.
Kadros redzams, kā kuģi spēcīgu vēja brāzmu ietekmē kustas, bet jūra ir manāmi nemierīgāka nekā ierasts. Daudziem, īpaši tiem, kuri vētras laikā jūrā nonāca pirmo reizi, tā bija neparasta pieredze — šādu vētru negadās redzēt katru dienu!
@rainbowus420 Baltic sea storm 27.12.25
Lai gan video no pirmā acu uzmetiena izskatās iespaidīgi, eksperti uzsver, ka kuģošana notiek stingrā atbilstībā drošības noteikumiem, un kuģi ir projektēti tā, lai spētu tikt galā arī ar spēcīgāku vēju un lielākiem viļņiem. Ja nepieciešams, maršruti un grafiki tiek koriģēti, lai nodrošinātu pasažieru drošību.
@aaanrj Storm Johannes @ Baltic Queen on route to Stockholm
Vētrainā Baltijas jūra atkal atgādina, cik strauji var mainīties laikapstākļi un cik nozīmīga loma ir apkalpju pieredzei un mūsdienu tehnoloģijām, kas palīdz droši pārvarēt grūtības uz ūdens, raksta "Postimees.ee".