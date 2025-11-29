Atkala būtiski traucē vilcienu kustību - iespējama atsevišķu reisu atcelšana
Spēcīgā atkala izraisījusi ievērojamu kontakttīkla apledojumu, kas var būtiski ietekmēt vilcienu kustību, informē pasažieru pārvadātājs “Vivi”. Iedzīvotājus brīdina, ka tuvākajās stundās iespējami būtiski vilcienu kavējumi un pat atsevišķu reisu atcelšana.
“Vivi” aicina pasažierus būt īpaši piesardzīgiem, pārvietojoties sliežu ceļu tuvumā, kā arī uz ietvēm un autoceļiem, jo daudzviet veidojies ļoti stiprs apledojums. Uzņēmums mudina pirms došanās ārā izvērtēt nepieciešamību doties ceļā.
Pasažieru tiesības kavējumu vai atcelto reisu gadījumā
Ja vilciens kavējas vai tiek atcelts, pasažieriem ir tiesības saņemt:
- biļetes naudas atmaksu,
- kompensāciju par izdevumiem (iesniedzot attaisnojošus dokumentus).
- Pieteikumu iespējams iesniegt: tīmekļvietnē vivi.lv, “Vivi” Klientu apkalpošanas centrā, biļešu kasē.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izplatījuši oranžo brīdinājumu par ļoti stiprai atkalu, kas var traucēt transporta kustību pa ceļiem un dzelzceļiem, kā arī gājēju pārvietošanos un citas āra aktivitātes.
Atkala izraisīs apledojuma veidošanos arī uz citām virsmām, tajā skaitā vadiem un koku zariem, kas var lūzt. Apledojums būtiski palielina arī elektropadeves traucējumu risku.
Šodien pēc plkst. 15 VUGD izsūtīja šūnu apraides paziņojumu, kurā brīdināja par ļoti stipru atkalu. Ziņojums tika izsūtīts atbilstoši LVĢMC izsludinātajai brīdinājuma teritorijai Vidzemē, Latgalē un arī galvaspilsētai Rīgai, bet reālais saņēmēju loks ir nedaudz plašāks, jo mobilo sakaru torņi izsūta paziņojumu visiem savā uztveršanas zonā esošajiem viedtālruņiem, un šī robeža nav taisna līnija.