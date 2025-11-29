Saeimas vēlēšanu grafiks skaidrs - sarakstu iesniegšana sāksies 20. jūnijā
Partijas, politisko spēku apvienības sarakstus gaidāmajām Saeimas vēlēšanām varēs iesniegt no 2026. gada 20. jūnija, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Sarakstus klātienē Centrālajā vēlēšanu komisijā vai attālināti varēs iesniegt no 20. jūnija plkst. 10 līdz 5. jūlija plkst. 18.
Sarakstu iesniegšana jāsaskaņo ar komisijas sekretāru, nosūtot rakstveida pieteikumu brīvā formā uz komisijas e-adresi, sākot no 2026. gada 11. jūnija plkst. 10.
Ja uz vienu un to pašu sarakstu iesniegšanas laiku iepriekš pieteikušies vairāki iesniedzēji, sarakstu iesniegšanas secību noteiks pieteikumu saņemšanas secībā.
Par sarakstu iesniegšanas brīdi uzskatāma diena un laiks, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst Saeimas vēlēšanu likumam un šīs instrukcijas prasībām, komisijas sekretārs tos pieņēmis un izsniedzis iesniedzējam izziņu par dokumentu pieņemšanu.
Noteikts, ka pēdējā sarakstu iesniegšanas dienā, 2026. gada 5. jūlijā, sarakstus klātienē drīkst iesniegt pilnvarotie pārstāvji, kuri ieradušies komisijā līdz plkst. 18. Ja sarakstā konstatē kļūdas, kuras pilnvarotais pārstāvis var novērst uzreiz, viņš ir tiesīgs to darīt komisijas telpās arī pēc plkst. 18, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 24.
Pēdējā sarakstu iesniegšanas dienā sarakstus attālināti drīkstēs iesniegt līdz plkst. 18.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijā notiks 2026. gada 3. oktobrī. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms vēlēšanām ilgs no 2026. gada 6. jūnija līdz 3. oktobrim.