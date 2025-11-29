ZZS virzītie likuma grozījumi nonāk komisijā: būvniekiem varētu atvieglot prasības
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 2. decembrī, sāks darbu pie Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) sagatavotajiem grozījumiem Būvniecības likumā, ar kuriem paredzēts noteikt, ka fiziskām personām, iesniedzot iesniegumu par būvdarbu sākšanu, vairs nebūs jānorāda finansējuma izcelsme.
Paredzēts, ka komisijas sēde sāksies plkst. 10.
Kā likumprojekta autori skaidrojuši tā anotācijā, grozījumu mērķis ir atvieglot administratīvo slogu būvniecības procesā un nodrošināt lielāku skaidrību par gadījumiem, kad būvdarbus drīkst veikt pašu spēkiem.
Ar grozījumiem tiek precizēts, ka būvniecības ierosinātājs var būt pats būvētājs, ja būvē savām vajadzībām. Tāpat ar izmaiņām Ministru kabinetam deleģētas tiesības noteikt citus gadījumus, kad būvētājs var veikt darbus.
Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu birokrātiju, īpaši fiziskām personām un lauksaimniecības saimniecībām, kā arī nodrošinātu elastību militāro objektu būvdarbos. Anotācijā uzsvērts, ka prasība norādīt finansējuma avotu fiziskām personām nav samērīga, ņemot vērā ilgstošu būvniecības procesu un nevainīguma prezumpciju.