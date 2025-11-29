Jūrmalas dome neatbalsta iniciatīvu aizliegt suņus pludmalē visu gadu
Jūrmalas dome šonedēļ nolēma neatbalstīt kolektīvo iesniegumu par platformā "ManaBalss.lv" publicēto iniciatīvu aizliegt atrasties Jūrmalas pludmalē ar suņiem un citiem mājdzīvniekiem jebkurā gada laikā.
Iesniegumu bija parakstījuši ap 750 atbalstītāji, no kuriem ap 300 atbilda parakstītāja statusam.
Noraidošs lēmums pieņemts, ņemot vērā spēkā esošos Jūrmalas domes saistošos noteikumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokli par iepriekšējo regulējumu, grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kā arī sabiedrībā pastāvošos pretējos viedokļus, tostarp iniciatīvu "Par iespēju Jūrmalas pludmalēs pastaigāties ar suņiem".
Secināts, ka pašreizējais regulējums - atļaut ar suni pavadā atrasties Rīgas līča pludmalē no 1. novembra līdz 31. martam un noteikt aizliegumu no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim - nodrošina sabiedrības un privātpersonu interešu samērīgumu, atbilst augstāka līmeņa normatīvajiem aktiem un kūrortpilsētas peldvietu sanitārajām un drošības prasībām, tādēļ papildu ierobežojumu, tostarp pastāvīga aizlieguma ieviešana netiek uzskatīta par pamatotu.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pilsētas dome jau vairākkārt izskatījusi kolektīvos iesniegumus, kas saistīti ar iespējām vai aizliegumiem pludmalē atrasties ar mājdzīvniekiem.