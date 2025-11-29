"Gods kalpot Rīgai" meklēs sadarbības partnerus 15. Saeimas vēlēšanām - pirmās sarunas paredzēts sākt ar ZZS
Partija "Gods kalpot Rīgai" (GKR) sāks konsultācijas ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un citām politiskajām partijām par iespējamo sadarbību 15. Saeimas vēlēšanās, informēja GKR.
Partijā informē, ka šodien GKR 14. kongresā tās priekšsēdētājs, pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Oļegs Burovs un valde pilnvaroti sākt sarunas un konsultācijas ar ZZS un citām politiskajām partijām par iespējamo sadarbību 15. Saeimas vēlēšanās, deputātu kandidātu saraksta veidošanā un citām nepieciešamajām darbībām, gatavojoties nākamā gada parlamenta vēlēšanām.
Šodien kongresā Burovs atkārtoti tika ievēlēts par partijas priekšsēdētāju, bet Andris Treimanis tika ievēlēts par viņa vietnieku.
Valdē turpmāk darbosies arī Klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs, mācītājs Ainars Baštiks, Rīgas pašvaldības policijas galvenais speciālists Guntis Dūda, uzņēmuma "Follow.art" izpilddirektore Diāna Novicka, Lielo kapu vēsturiskā mantojuma atjaunotājs Mihails Parahins, Juris Kokins, Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas direktore Alla Štolcere, literatūrzinātniece, literatūrkritiķe un filoloģijas doktore Ausma Cimdiņa, uzņēmējs un būvdarbu vadītājs Ivans Ušakovs, apsaimniekošanas uzņēmuma pārvaldniece Olga Senjo un Inese Žurkovska.
Partija GKR ir izveidota 2012. gadā. 2014. gadā GKR Saeimas vēlēšanās startēja kopā ar partiju "Saskaņa", tomēr parlamentā GKR deputāti ievēlēti netika. Savukārt 2022. gadā Burovs startēja no "Latvija pirmajā vietā" (LPV) saraksta un tika ievēlēts, tomēr vēlāk viņš LPV frakciju atstāja.
15. Saeimas vēlēšanas gaidāmas 2026. gada oktobra pirmajā sestdienā.