Priekulē pabeigti lietus ūdens sistēmas uzlabošanas darbi
Priekulē pabeigti lietus ūdens sistēmas uzlabošanas darbi, būtiski palielinot novadīšanas kapacitāti Liepājas ielas mikrorajonā un mazinot plūdu riskus. Modernizēti kanalizācijas tīkli, izbūvēts ekoloģisks mitrājs un veikta ielu asfaltēšana, projektu līdzfinansējot no ERAF un pašvaldības līdzekļiem.
Priekulē pabeigti lietus ūdens sistēmas uzlabošanas darbi. To rezultātā Priekules pilsētas Liepājas ielas mikrorajonā būtiski uzlabota lietus ūdens novadīšanas sistēmas kapacitāte.
Darbu gaitā modernizēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli un izbūvēts mitrājs – dabai draudzīgs risinājums, kas nodrošina ūdens uzkrāšanos un infiltrāciju, veicina bioloģisko daudzveidību un uzlabo teritorijas vizuālo un ekoloģisko kvalitāti. Tāpat veikti ielu asfaltēšanas darbi, lai nodrošinātu netraucētu ūdens plūsmu.
Būvdarbus veica SIA “Grobiņas SPMK”, būvuzraudzību nodrošināja SIA "GEO CONSULTANTS" un autoruzraudzību - SIA ”ReālProjekts”. Projektu īsteno Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība būvdarbus projektā “Priekules lietus ūdens sistēmas uzlabošana Liepājas ielas mikrorajonā” (Nr. 2.1.3.1/1/24/A/004) sāka šī gada pavasarī un iesniedza Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” programmā. Projekta mērķis ir pielāgot infrastruktūru klimata pārmaiņu radītajām intensīvajām nokrišņu situācijām un samazināt plūdu riskus.
- projekta kopējās izmaksas - 653 710,41 eiro,
- no tām 476 331,05 eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums,
- 177 379,36 eiro - Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums.