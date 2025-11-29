Liepājā noslēdzies apmācību cikls "Meistars klasē"
LMMDV noslēdzies pirmais projekta “Prasmju apmaiņas platforma “Prasmju birža”” apmācību cikls “Meistars klasē”, kurā Liepājas studiju meistari apguva mūsdienīgas stāstniecības un tehnoloģiju izmantošanas prasmes, un jau 2026. gada sākumā gaidāmas nākamās meistarklases, simpozijs un darbnīcas.
Trešdien, 26. novembrī, PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā” (LMMDV) noslēdzās pirmais apmācību cikls Liepājas lietišķo studiju meistariem - projekta “Prasmju apmaiņas platforma “Prasmju birža”” posms “Meistars klasē”.
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra (LTMKC) studiju meistari LMMDV pasniedzēja un profesionāla fotogrāfa Ritvara Sproģa un LMMDV komunikācijas speciālista, skolotāja Nila Kuncīša vadībā apguva zināšanas par to, kā mūsdienīgā veidā stāstīt savu stāstu, parādīt savas prasmes un radīto, izmantojot tehnoloģijas, kas katram ikdienā ir pieejamas.
“Mums patika mācību tēmas aktualitāte atbilstoši mūsdienu tendencēm.
Patika pasniedzēju mācīšanas stils, spēja noturēt uzmanību tēmai un iesaistīties mums pašiem, lai tiktu sasniegts maksimāls rezultāts.
Patika grupas gaisotne, ieinteresētība.
Ieguvām jaunas iespējas savu darbu reklāmai. Patika jaunas iespējas jaunu darbu radīšanai, tehnoloģiju iespējas,” par mācībām saka Liepājas TMKC lietišķās studijas “Zītars” meistari.
“Nodarbības projektā “Meistars klasē” bija lieliskas. Īpaši pie pasniedzēja Nila. Patika, kā sarežģītas lietas tika izskaidrotas visiem saprotami. Mūsu radošais ikdienas darbs tika papildināts ar jaunu tehnoloģiju apgūšanu. Atziņa: līdzās var pastāvēt gan radošs roku darbs, gan mākslīgais intelekts,” saka lietišķās studijas “Liepava” dalībnieces.
Turpinājumā 2026. gada sākumā projektā paredzētas meistarklases “Prasmju laboratorija”, kas būs meistarklases plašākai sabiedrībai, (sa)darbnīcu cikls “Meistars – meistaram”. Maijā plānots simpozijs par seno amatu nozīmību un amatnieku produkcijas eksportu “Līvas ciema svētku” laikā, savukārt “Meistars klasē” atsāksies rudenī. Projekta mērķis ir veicināt amatu prasmju saglabāšanu, attīstību un savstarpēju apmaiņu starp dažādu paaudžu, nozaru un kopienu meistariem. Projekta aktivitātes norisināsies no 2025. gada oktobra līdz 2027. gada maijam.
Projekts “Prasmju apmaiņas platforma “Prasmju birža”” tiek īstenots programmas “Liepāja 2027” ietvaros, izmantojot Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu piešķirto finansējumu.