Apledojuši apstākļi gaidāmi līdz dienas beigām: Rīga masveidā kopj ielu un ietvju segumu, kā arī brīdina šoferus
Ņemot vērā esošos laikapstākļus galvaspilsētā, lai novērstu slapjā sniega un lietus radīto apledojumu, kopš nakts galvaspilsētas brauktuves tiek pastiprināti kaisītas ar pretslīdes maisījumu. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus un satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem, jo šādi laikapstākļi var saglabāties līdz dienas beigām.
No agra rīta Rīgā uz brauktuvēm strādājušas 41 tehnikas vienība, bet 38 tehnikas vienības ietvju kopšanu sāks no plkst. 12.00, kad gaidāms lielākais apledojums, saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informāciju.
Rīgas vēsturiskajā centrā ietves ar pretslīdes materiālu šodien kaisa 4 mobilās brigādes tehnikas vienības, kopā apstrādājot ietves 162 km garumā. Primāri tiek kaisītas ietves, uz kurām ir visintensīvākā gājēju plūsma.
Ielu uzturētāji turpinās veikt brauktuvju un ietvju kopšanas darbus, atbilstoši laikapstākļiem, lai mazinātu bīstamu situāciju veidošanos pilsētas ielās.
Pašvaldība veic ietvju tīrīšanu un kaisīšanu centralizēti - ietves pēc snigšanas tiek attīrītas no sniega un apledojuma 1,5 metru platībā, kā arī apstrādātas ar pretslīdes materiālu, lai nodrošinātu pārvietošanās iespēju gājējiem.
Ietves pie iekšpagalmu ceļiem, tāpat kā līdz šim, jākopj piegulošo teritoriju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem. Iedzīvotāji, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulst ietves, var saņemt 50 kg bezmaksas smilts ietvju kaisīšanai. Tas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas pie ietvēm, kuras šajā ziemā tīra un kaisa pašvaldība. Tāpat arī aicinām namu īpašniekus un apsaimniekotājus pievērst pastiprinātu uzmanību jumtu stāvoklim, nodrošinot to attīrīšanu no sniega.
Lai pārliecinātos, kuras ietves šajā ziemā kopj pašvaldība, aicinām ielūkoties kartē pašvaldības mājaslapā riga.lv.
Atkalas un temperatūras svārstību rezultātā šādos laikapstākļos asfalta segumā veidojas bedres, autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem. Pašvaldība aicina iedzīvotājus par konstatētām avārijas bedrēm informēt atbildīgos dienestu ziņojot pa Rīgas pašvaldības informatīvo tālruni 80001201, e-pastā 1201@riga.lv vai aizpildot pieteikumu mājaslapā www.riga.lv, lai minētās nepilnības tiktu maksimāli operatīvi novērstas.