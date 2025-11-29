Cēsu novada Sociālais dienests apseko nomaļās viensētas
Cēsu novada Sociālais dienests novembra beigās uzsācis iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un kartēšanu, lai labāk izprastu ikdienas apstākļus un nodrošinātu atbilstošu atbalstu, apsekojot novada viensētas un attālas dzīvesvietas.
Cēsu novada Sociālais dienests kopā ar pagastu pārvalžu darbiniekiem novembra beigās sācis iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un kartēšanu. Apsekošanas laikā Sociālā dienesta speciālisti apmeklēs viensētas un attālākas novada teritorijas, lai noskaidrotu, kāds atbalsts iedzīvotājiem nepieciešams, kāda ir šī brīža sadarbība ar pašvaldību, kā arī kādus uzlabojumus vēlams ieviest turpmāk.
Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un informē, ka apsekošanu veiks Sociālā dienesta darbinieki ar attiecīgās pārvaldes darbiniekiem, kuri uzrādīs dienesta apliecības. Visi iegūtie dati tiks izmantoti tikai pašvaldības sociālā atbalsta un pakalpojumu pilnveidei. SVARĪGI: Šaubu gadījumā lūdzam zvanīt uz Cēsu novada Sociālo dienestu, tālrunis 20263331, 22048796.
Šī iniciatīva ir vērsta uz to, lai labāk izprastu iedzīvotāju ikdienas dzīves apstākļus un nepieciešamo atbalstu dažādos novada pagastos.