Cēsīs turpinās darbs pie jaunu velojoslu izveides.
Novadu ziņas
Šodien 09:11
Cēsīs turpinās darbs pie jaunu velojoslu izveides
Cēsīs sākts darbs pie jaunu velojoslu izveides Vaives, Saules un Raiņa ielās, lai savienotu topošos un esošos velomaršrutus vienotā tīklā. Jaunizveidotās velojoslas nodrošinās ērtāku, drošāku un videi draudzīgāku pārvietošanos, savienojot jaunveidotās joslas ar dzīvojamajiem rajoniem un topošajiem veloceļiem Lapsu ielā.
Darbi veikti Vaives un Saules ielās, bet Raiņa ielā velojoslu izveide sāksies tad, kad vēlojoslu ierīkošanai būs atbilstoši laikapstākļi.
Velojoslu maršruti:
- Vaives ielā: no Lapsu ielas līdz A. Kronvalda ielai - 2 x 260 m (ceļa platumam atļaujot, abās pusēs); no A. Kronvalda līdz Saules ielai - 360 m (vienā ceļa pusē).
- Saules ielā: no Vaives ielas līdz Piebalgas ielai - 700 m (vienā ceļa pusē).
- Raiņa ielā: no Piebalgas līdz Rīgas ielai - 2 x 680 m (ceļa platumam atļaujot, abās pusēs).
Šo iniciatīvu pašvaldība atkārtoti izvērtēs nākamgad, analizējot satiksmes plūsmu iedzīvotāju paradumus un viņu viedokļus par jauninājumiem, lai pieņemtu lēmumu par velojoslu izveidi pastāvīgai lietošanai.
Velojoslas tiek iezīmētas uz brauktuves ar horizontālajiem apzīmējumiem, tādēļ autovadītāji aicināti būt uzmanīgi un ievērot jauno satiksmes organizāciju.
Projekts tiek īstenots ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas “SUMPs for BSR” atbalstu, veicinot ilgtspējīgu, cilvēkiem un videi draudzīgu mobilitāti Cēsīs un visā reģionā.