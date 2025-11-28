Meklē kopš 16. novembra Liepājā pazudušo Kasparu Ervaldu, kuram ir veselības problēmas
Kaspars Ervalds (foto: Valsts policija)
112

Meklē kopš 16. novembra Liepājā pazudušo Kasparu Ervaldu, kuram ir veselības problēmas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1969. gadā dzimušo Kasparu Ervaldu. Vīrieša atrašanās vieta nav zināma kopš šā gada 16. novembra. Iespējams, izgājis no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, nav informācijas, kur varētu būt devies. Ir veselības problēmas.

Meklē kopš 16. novembra Liepājā pazudušo Kasparu E...
Kaspars Ervalds (foto: Valsts policija)
Kaspars Ervalds (foto: Valsts policija)
Kaspars Ervalds (foto: Valsts policija)
Kaspars Ervalds (foto: Valsts policija)

Pazīmes: augums ap 1,87 m, smalkas miesasbūves, sirmu bārdu. Varētu būt ģērbies neilona virsjakā, tumši brūnas krāsas ziemas zābakos, līdzi tumšas krāsas plecu soma.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Tēmas

Bezvēsts pazudušieValsts policija112

Citi šobrīd lasa