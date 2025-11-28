Kaspars Ervalds (foto: Valsts policija)
Šodien 00:46
Meklē kopš 16. novembra Liepājā pazudušo Kasparu Ervaldu, kuram ir veselības problēmas
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1969. gadā dzimušo Kasparu Ervaldu. Vīrieša atrašanās vieta nav zināma kopš šā gada 16. novembra. Iespējams, izgājis no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, nav informācijas, kur varētu būt devies. Ir veselības problēmas.
Kaspars Ervalds (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums ap 1,87 m, smalkas miesasbūves, sirmu bārdu. Varētu būt ģērbies neilona virsjakā, tumši brūnas krāsas ziemas zābakos, līdzi tumšas krāsas plecu soma.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!