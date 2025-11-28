Zivtiņš: Progresīvā jaunā vienotība ir bīstama Latvijas veselībai
Jāņa Baika lieta – skarbs atgādinājums tam, kā Latvija izturas pret saviem strādīgākajiem, novadu un valsti mīlošiem cilvēkiem.
Valmierā notiekošais ir absurds: mēru, kurš piesaista investorus, veido ražotnes un rada VIDZEMĒ jaunas darbavietas, apsūdz par to, ka viņš… strādā. Nav nozagts ne cents. Nav nekādu personisku labumu. Bet ir apsūdzība.
Tikmēr valstī:
- Rail Baltica miljardu izšķērdēšana – klusums.
- “Zelta” pālis Daugavā un miljonu būvprojekti bez seguma – klusums.
- Dārgi, nederīgi iepirkumi – klusums.
- Neatbildētas kļūdas vakcīnu, infrastruktūras un valsts pārvaldē – klusums.
- Publiski skandāli par aplokšņu algām – klusums.
Armijas pārtikas iepirkumu problēmas, kas satricināja aizsardzības nozari – atkal klusums. Kariņa Privātlidmašīnu lidojumi ar ikriem – klusums. Bet mērs, kas uzbūvē rūpnīcu, pēkšņi ir “bīstams”. Kas būs nākamie? Cēsis? Ogre? Jēkabpils? Liepāja? Valka? Kurš nākamais tiks sodīts par to, ka reģionā ienāk investori un cilvēkiem ir darbs?
Latvijā tiešām sāk izskatīties tā, ka par stāvēšanu malā ir labi apmaksāti amati un prēmijas, bet par strādāšanu – apsūdzības un cietums. Secinājums: Latvijā var ļoti ātri nonākt uz apsūdzēto sola, ja tu kaut ko dari — būvē, attīsti, piesaisti investorus. Tas ir bīstams signāls visiem reģioniem: “Strādā pārāk labi – un mēs tevi ietupināsim.”
Es uzskatu, ka Jānis Baiks ir kļuvis par Progresīvās jaunās vienotības upuri, nevis par vainīgo. Upuri tam, ka Latvijā attīstība bieži tiek uztverta kā apdraudējums birokrātijas ērtajai stagnācijai.
Valsts, kas soda strādīgos un aizsargā neefektīvos, nevar attīstīties. Reģioni aug tur, kur cilvēkus atbalsta – nevis tur, kur viņus velk tiesas priekšā par to, ka viņi ceļ pilsētu un valsti. Šī lieta nav tikai par Valmieru. Šī lieta ir par Latvijas nākotni.